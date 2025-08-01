АМКУ дозволив UPG орендувати 47 АЗС групи «Приват»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 31 липня схвалив надання дозволу приватному підприємству «Укрпалетсистем» — оператору мережі автозаправних станцій UPG — на отримання контролю над 47 АЗС, що перебувають у власності компаній, які входять до групи «Приват»

Контроль відбуватиметься через механізм оренди, про що йдеться у відповідному рішенні АМКУ.

«Надано дозвіл ПП «Укрпалетсистем» на набуття контролю над активами ТОВ «Айлонг Еволюшн» шляхом одержання в оренду активів», — йдеться в повідомленні.

Загалом дозвіл охоплює 47 об’єктів, що належать 10 юридичним особам, пов’язаним із групою «Приват». Серед них:

ТОВ «Ньюпорт Холдинг» — 10 АЗС;

ТОВ «Нафтапрайм» — 9;

ТОВ «Лайк Інвест» — 6;

ТОВ «Енджел Кепітал» — 5;

ТОВ «Тарос Груп» — 5;

ТОВ «Айлонг Еволюшн» — 3;

ТОВ «Корсо Таун» — 3;

ТОВ «Сіріус Голд» — 3;

ТОВ «Альбіленд» — 2;

ТОВ «Сорелла Ойл» — 1.

Мережа UPG, яка належить бізнесмену Володимиру Петренку, є однією з п’яти найбільших автозаправних мереж в Україні. За даними профільних аналітиків, вона поступається за обсягами реалізації пального лише мережам OKKO, WOG, «Укрнафта» та БРСМ-Нафта. У 2024 році виторг компанії сягнув 38,4 млрд грн.

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На сьогодні мережа UPG нараховує 87 автозаправних комплексів власного будівництва, і компанія продовжує активну експансію. 10 липня 2025 року вона вперше отримала дозвіл від АМКУ на оренду автозаправних станцій — тоді йшлося про 34 об’єкти, які теж раніше належали групі «Приват».

У коментарі щодо тієї попередньої угоди Петренко наголосив, що вказані АЗС більше не мають жодного стосунку до бізнес-структур, пов’язаних з Ігорем Коломойським. Він також оцінив вартість модернізації цих 34 станцій у щонайменше 34 млн грн. Водночас, за словами директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, реальні витрати можуть бути удесятеро вищими.

До початку повномасштабного вторгнення росії група «Приват» володіла найбільшою мережею АЗС в Україні — понад 1500 заправок під брендами «Укрнафта», ANP, «Авіас», Sentosa та «Мавекс». Проте внаслідок націоналізації, що відбулася восени 2022 року, держава отримала контроль над більш як 500 АЗС, які працювали під брендом «Укрнафта». Від початку 2025 року було зафіксовано також передачу інших об’єктів у приватну оренду.

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Джерело: Forbes.