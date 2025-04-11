АМКУ дозволив ОККО орендувати станції мережі KLO

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ОККО взяти в оренду 38 автозаправних станцій, що налажеть мережі KLO

Про це йдеться в повідомленні АМКУ на офіційному сайті.

АМКУ надав дозволи товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ОККО-Драйв» установити контроль над активами п’яти компаній — «Автобансервіс», «Блиставиця», «Інтелтранс-С», «КЛО» та «Клеон-Ойл» — через оренду 38 АЗС, що входять до мережі KLO.

За даними Forbes АМКУ також вивчає питання щодо оренди компанією «ОККО-Драйв» ще 19 автозаправних станцій мережі KLO, які перебувають у власності компаній «Автобансервіс», «КЛО» та «Джинджер-С».

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Якщо АМКУ надасть дозвіл на укладення цих договорів, під контроль ОККО перейде загалом 57 АЗС KLO, розташованих у столиці та Київській області.

Нагадаємо, що ОККО отримала дозвіл АМКУ на придбання електрозаправок ТОКА. ТОКА — українська компанія, заснована у 2015 році, яка є одним із провідних гравців на ринку зарядної інфраструктури для електромобілів. Вона активно розширює мережу публічних електрозарядних комплексів по всій країні. Починаючи лише з 20 станцій, компанія зросла до понад 200, що дає змогу одночасно заряджати більш ніж 450 електрокарів. Її зарядні комплекси розташовані в Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачеві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені та інших містах України.

Раніше ми писали, що власник ОККО придбає частку нафтогазовидобувної компанії. Віталій Антонов планує до кінця року купити частку нафтогазовидобувної компанії «Бистрицьке Інвест», що належить засновнику групи «Західнадраінвест» Зіновію Козицькому. Козицький зазначив, що в разі успішного закриття угоди залишиться у складі акціонерів компанії, а оперативне управління проєктом буде спільним.

Крім того, ОККО побудує курорт за $1,5 млрд на заході України. Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. З цієї суми OKKO Group з власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, а ще $1 млрд залучити від інших інвесторів.

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