Біткоїн може зупинитися на $84 000 — CryptoQuant

За прогнозами CryptoQuant, якщо Біткоїн не зможе пробити свій наступний рівень опору, він може зависнути на позначці $80 000 в найближчій перспективі, тоді як інші аналітики прогнозують, що криптовалюта досягне нового історичного максимуму впродовж наступних двох місяців

Аналітики CryptoQuant заявили в звіті про ринки від 10 квітня, що якщо Біткоїн (BTC) «продовжить ралі», він може досягти опору в районі цінового рівня $84 000, але якщо він прорветься, то може злетіти до наступного рівня опору в $96 000.

«Ці цінові рівні виступали в якості цінової підтримки під час цього бичачого циклу, але тепер можуть виступати в якості цінового опору, якщо бичачі умови не продовжать поліпшуватися, — йдеться в звіті CryptoQuant. — Так було і в минулих ведмежих циклах».

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $82 728, що на 1,27% вище, ніж за минулу добу, згідно з даними CoinMarketCap.

Квітень був волатильним місяцем для Біткоїна. Президент США Дональд Трамп підвищив глобальні тарифи 2 квітня, що викликало страх на фінансових ринках, а потім різко призупинив їх дію на 90 днів і пом’якшив ведмежий імпульс.

Біткоїн ненадовго піднявся вище $85 000 1 квітня, але до 8 квітня відкотився до позначки близько $76 000 через невизначеність навколо тарифів Трампа.

CryptoQuant заявила, що ціни відновили «більшу частину втрачених позицій» 9 квітня, після того, як Трамп оголосив про 90-денну паузу в тарифах для всіх країн, крім Китаю, які зараз підвищені до 145%.

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Після оголошення Трампа про тарифну паузу 9 квітня як на криптовалютному, так і на ширших фінансових ринках спостерігався значний сплеск.

Біткоїн зріс приблизно на 9%, відігравши більшу частину втрат, яких він зазнав на початку тижня, і повторно протестував позначку $83 000. Тим часом індекс S&P 500, який відстежує 500 найбільших публічних компаній США, закрився на 9,52% вище, що стало третім найбільшим одноденним зростанням з часів Другої світової війни. Індекс Nasdaq 100 зріс на 12,02% за торговий день.

Генеральний директор Abra Global Білл Бархідт заявив у своєму пості від 10 квітня, що це може бути лише питанням кількох місяців, перш ніж ціна Біткоїна зросте майже на 29% вище свого історичного максимуму в $109 000, встановленого в січні. Він додав, що до кінця червня Біткоїн може досягти позначки $130 000-140 000.

Він вказав на «дуже значне збільшення глобальної грошової маси» як на причину свого твердження, що Біткоїн може досягти значно вищих рівнів «найпізніше до середини літа».

Це перегукується з думкою головного криптоаналітика Real Vision Джеймі Коутса, який минулого місяця заявив Cointelegraph, що «ринок, можливо, недооцінює, наскільки швидко Біткоїн може зрости — потенційно досягнувши нових історичних максимумів ще до кінця другого кварталу».

Однак, згідно з індексом Bull Score від CryptoQuant, Біткоїн перебуває в одній з найменш «бичачих» фаз з листопада 2022 року.

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Джерело: CoinTelegraph.