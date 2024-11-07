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Власник ОККО придбає частку нафтогазовидобувної компанії

07.11.2024 17:00
Дарія Шуть
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Власник компанії ОККО Віталій Антонов планує до кінця року купити частку нафтогазовидобувної компанії «Бистрицьке Інвест», що належить засновнику групи «Західнадраінвест» Зіновію Козицькому

Власник ОККО придбає частку нафтогазовидобувної компанії

Фото: freepik.com

Відповідну інформацію сам Козицький підтвердив в коментарі Nadra.info.

Водночас з анонсу Антимонопольного комітету України (АМКУ) у Facebook слідує, що вже на сьогоднішньому засіданні буде розглянуто заявку про надання дозволу кіпрській компанії «Vi.An Holding Limited» Віталія Антонова на придбання частки в статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління ТОВ «Бистрицьке Інвест» Зіновія Козицького.

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Козицький зазначив, що в разі успішного закриття угоди залишиться у складі акціонерів компанії, а оперативне управління проєктом буде спільним.

Вартість угоди наразі не розкривається, але її планується завершити вже до кінця 2024 року, в разі погодження АМКУ.

«Бистрицьке Інвест» володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра – № 4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області (площа – 16,5 кв. км, корисні копалини: природний газ, конденсат, нафта).

Нагадаємо, ОККО Group розпочала будівництво масштабного проєкту рекреації Львівських Карпат — всесезонного гірського курорту міжнародного формату GORO Mountain Resort.

Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. З цієї суми OKKO Group з власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, а ще $1 млрд залучити від інших інвесторів.

Курорт буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка Львівської області. ОККО Group виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту.

Також ми писали, що Господарський суд Донецької області виніс рішення про визнання банкрутом компанії «ДТЕК Східенерго», що належить українському олігарху Рінату Ахметову.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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