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АТБ запустив нову торгову марку

06.11.2024 20:00
Дарія Шуть
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Найбільший український ритейлер АТБ-маркет запустив четверту власну торговельну марку «День у День» з нагоди 31-ї річниці компанії

АТБ запустив нову торгову марку

Фото: freepik.com

Продукція під брендом «День у День» вже присутня на полицях магазинів АТБ, повідомили у пресслужбі компанії. Вона охоплює практично всі категорії товарів (серветки, мило, шампуні та інші засоби гігієни, чай, солодощі, кисломолочні продукти тощо).

В ціновій лінійці нова марка «День у День» розмістилася між бюджетним брендом «Розумний вибір» і торговою маркою «Своя лінія», що пропонує товари сегмента середній плюс. Преміальний сегмент товарів у магазинах найбільшої вітчизняної торговельної мережі представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected».

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«Для нас важливо, щоб бренд «День у День» асоціювався не лише з якістю та економією, а й викликав у людей відчуття щоденної турботи про себе та позитивні емоції», — зазначає директор із маркетингу АТБ-маркету Олексій Юр’єв.

Яскравий дизайн нового бренду об’єднує продукти різних категорій єдиним стилем. Основним елементом дизайну упаковки є акварельні плями у фірмових кольорах, які додають акцентів і виразності пакуванню, привертають увагу та викликають позитивні емоції.

На сьогодні товари власних торгових марок АТБ становлять близько третини загального асортименту магазинів. Виготовляються вони на замовлення мережі і до їхньої якості висуваються жорсткі вимоги, за дотриманням яких стежить власна лабораторія компанії. Товари проходять перевірку за всіма органолептичними показниками.

Нагадаємо, ритейлер АТБ входить до найбільших платників податків в країні і продовжує нарощувати обсяги наповнення держбюджету. За шість місяців 2024 року підприємства групи «АТБ» сплатили податків та зборів на суму 13,26 млрд грн. Порівняно з аналогічним показником минулого року (12,01 млрд грн) зростання відбулось на 1,25 млрд грн.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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