Співвласник АТБ побудує міні-ТЕЦ на заході України

Група BGV Геннадія Буткевича, співвласника мережі супермаркетів АТБ, інвестувала у свій перший енергетичний проєкт

Інвестиційна компанія BGV Group Management, що належить Геннадію Буткевичу, реалізовує проєкт за новим напрямом «Енергетика та інфраструктура», повідомляє пресслужба компанії.

Новий проєкт передбачає будівництво понад 50 МВт потужностей газових когенераційних установок у місті Рівне. Обладнання буде працювати у комбінованому режимі і забезпечить виробництво як електричної, так і теплової енергії. Фактично це стане мініваріантом ТЕЦ.

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Передбачено кілька етапів інвестицій та будівництва. Перша черга запрацює вже під час цього опалювального сезону. Повний цикл проєкту планують реалізувати протягом року. Зазначається, що за строками впровадження цей проєкт є одним із перших приватних у зазначеному сегменті.

Інвестиції компанії BGV Group Management у проєкт здійснюються через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний фонд «Магнум», 100% якого належать Геннадію Буткевичу. Проєкт реалізовується у партнерстві з ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло». Раніше ми писали, що відповідно до дозволу Антимонопольного комітету, фонд «Магнум» купить 50% у компанії ТОВ «УТ Пауер».

Також у межах розвитку нового інвестиційного напряму компанія BGV Group Management попередньо відбирає ще кілька проєктів енергетичного сектору, їх хочуть реалізувати протягом року.

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Довідково

Інвестиційна група BGV Group Management Геннадія Буткевича була заснована у 2015 році та має 5 бізнес-напрямів, у межах яких розвиває проєкти з видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.

За 9 років компанія інвестувала понад $100 млн в українські гірничодобувні проєкти, які потенційно виведуть Україну у світові лідери за окремими напрямами. На сьогодні BGV володіє ліцензіями на розвідку та/або видобуток 9 видів ресурсів, серед яких стратегічні мінерали і метали (графіт, берилій, титан, цирконій, рідкоземельні елементи) та інші корисні копалини (граніт, пісок, газ, нафта).

Нагадаємо, покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%. Нова програма допомагатиме виробникам та підприємцям, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

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