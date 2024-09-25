Україна хоче націоналізувати заводи «Моршинської» та «Миргородської»

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про конфіскацію активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова, а також компанії Rissa Investments Limited

Як йдеться в повідомлення Мін’юста на сторінці у Facebook, через суд планується стягнути на користь держави наступні активи російських бізнесменів:

82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»;

86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», якими володіють Фрідман, Авен і Косогов;

100% від загальної кількості акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»;

100% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА.КОМ»;

3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО», якими володіє компанія Rissa Investments Limited.

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Довідково

У Мін’юсті нагадали, що Фрідман, Авен та Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Водночас Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, рф та Грузії, та разом з материнською компанією утворюють групу компаній «Боржомі».

Наприкінці 2022 року за позовом БЕБ суд заарештував і передав до АРМА корпоративні права власників холдингу IDS Ukraine. До нього входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс».

Вони виробляють мінеральні води під брендами «Моршинська», «Миргородська», «Моршинська Лимонада», енергетик «Воля», а також води Aqua Life та «Аляска».

Серед акціонерів компанії – Фрідман і партнери. Їхня частка у компанії зменшилася з 55,8% до 49,99% влітку 2022 року.

Нагадаємо, конфісковане майно колишнього керівника заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та ексдиректора московського представництва заводу Петра Кононенка передали в управління Фонду держмайна.

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