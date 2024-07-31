Україна націоналізувала Мотор-Банк та інші активи Богуслаєва

Конфісковане майно колишнього керівника заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та ексдиректора московського представництва заводу Петра Кононенка передали в управління Фонду держмайна
Нагадаємо, наприкінці червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду конфіскувала активи В’ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банк. Він став сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку. На кінець 2023 року частка держави в банківському секторі України склала 53,2% за чистими активами.
Як повідомили в Фонді державного майна України (ФДМУ), серед переданих активів Богуслаєва частки або 100% наступних компаній:
- АТ «Мотор-Банк»;
- ТОВ «Золота айстра»;
- ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант»;
- ТОВ «Вінницький авіаційний завод»;
- ОВ «Вертольоти МСБ»;
- ПрАТ «Азов Трейд-ХХІ».
Уся нерухомість та земельні ділянки, що були конфісковані у Богуслаєва, розташовані у Запоріжжі або області.
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Також націоналізовано частки компаній, які належали Кононенку, зокрема:
- ТОВ «Жекон»;
- ТОВ «Перспектива-високі технології»;
- ПрАТ «Промзапал».
Крім того, на користь держави було стягнуто гроші Богуслаєва. Це понад 554 млн грн, розміщених на рахунках в Мотор-Банку, та 79,5 млн грн на рахунках в ПУМБі.
З цієї суми понад 600 млн грн в еквіваленті ФДМУ передає у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. З них вже перераховано 287,3 млн грн.
Фонд держмайна планує провести аналіз наявності накладених арештів та подальше їх зняття, інвентаризацію з фотофіксацією та перереєстрацію за державою в особі Фонду. Після цього ФДМУ прийме рішення про економічно обґрунтоване управління або реалізацію таких активів.
Раніше ми писали, що обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.
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