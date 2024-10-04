Співвласник АТБ купить енергокомпанію — АМКУ дав дозвіл

Співвласник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич почав інвестувати у виробництво електроенергії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив придбання фондом «Магнум» Геннадія Буткевича компанії «УТ Пауер», йдеться в повідомленні комітету. Основний вид діяльності компанії — виробництво електроенергії.

«Надано дозвіл акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магнум» на набуття разом із ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло» контролю над ТОВ «УТ Пауер», — зазначили в АМКУ.

Як свідчать дані аналітичної системи Contr Agent, фонду Буткевича належить 18,88% в «УТ Пауер». А основним бенефіціаром є Укртепло бізнесмена Івана Надєїна (власник ФК «Верес»).

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Довідково

Геннадій Буткевич – власник інвестиційної компанії BGV Group Management, яка займається проєктами у секторах видобутку, перероблення, енергоефективності, ритейлу та девелопменту. Він один з найбагатших бізнесменів України зі статками $530 млн, за оцінкою Forbes.

Основні активи – мережа АТБ, родовища рідкоземельних металів, урану і графіту в Житомирській і Кіровоградській областях, а також футбольний клуб «Полісся», який виступає в Українській Прем’єр-лізі. У 2022 році Буткевич побудував щебеневий завод у Житомирській області.

Нагадаємо, АМКУ дозволив Аврорі купити логістичний комплекс у Dragon Capital. Він надав ТОВ «Вигідна Покупка» дозвіл на придбання єдиного майнового комплексу, що належить ТОВ «Вест Гейт Логістик».

Компанія «Вест Гейт Логістик», заснована в травні 2006 року в селі Стоянка Бучанського району, належить компанії New Ukraine PE Holding, що входить до групи Dragon Capital під керівництвом Томаша Фіали. Це один з найбільших складських комплексів під Києвом, загальною площею приблизно 97 000 кв. м. У 2022 році комплекс був майже повністю зруйнований внаслідок російської агресії.

Також ми писали, що Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про конфіскацію активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова, а також компанії Rissa Investments Limited.

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