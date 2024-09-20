АМКУ оштрафував мережу АЗК KLO на 5,2 млн грн: причина

Компанія, що працює під брендом KLO, порушила законодавство про захист економічної конкуренції, за що й була оштрафована

Антимонопольний комітет України (АМКУ) за підсумками засідання оштрафував ТОВ «Конверс Лінкс», яка управляє мережею АЗК KLO, на 5,2 млн грн за порушення у процесі надання інформації.

Зокрема, компанія отримала штраф у розмірі 1,5 млн грн за неподання інформації у встановлений строк та 3,7 млн грн за подання інформації в неповному обсязі.

Зазначається, що ці вимоги були направлені в рамках дослідження ринків нафтопродуктів, пов’язаних із встановленням цін у 2022 році.

Читайте також: Скільки заробляють працівники найбільших АЗС в Україні — дослідження

В АМКУ пояснили, що «Конверс Лінкс» тричі надавала інформацію із затримкою. Це ускладнювало об’єктивний аналіз даних під час дослідження ринку світлих нафтопродуктів. Повторність порушення також враховувалася при визначенні розміру штрафу.

За даними Опендатабота, у 2023 році виторг «Конверс Лінкс» зріс на 11,2%, досягнувши 6,07 млрд грн. Водночас чистий прибуток зріс у 2,1 раза — до 26,928 млн грн. Наразі мережа KLO налічує приблизно 60 АЗК, переважно розташованих у столичному регіоні.

Нагадаємо, податки з українських автозаправних станцій (АЗС) зростають, але надто повільними темпами. У другому кварталі 2024 року 10 найбільших АЗС Україні сумарно сплатили 2,655 млрд грн податків з операційної діяльності (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ), що є рекордом за останні шість кварталів. Також це майже удвічі більше, ніж за другий квартал 2023-го (1,451 млрд грн).

Основний приріст серед податків дав ПДВ. Податок на прибуток зріс на 20% (на 100 млн грн). Також на 30% більше сплатили «зарплатних» податків ПДФО та ЄСВ (642 млн грн в II кв. 2023 до 813 млн в II кв. 2024).

Також ми писали, що на початку вересня президент України Володимир Зеленський затвердив поступове підвищення акцизів на пальне в Україні до європейського рівня.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків

Скільки податків сплатив ІТ-сектор України за час війни — Мінцифри

НБУ виступив проти підвищення податку на прибуток банків до 50%: що пропонує

За матеріалами Mind