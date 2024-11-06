close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні створять нову енергокомпанію вартістю $1 млрд

06.11.2024 16:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

В найближчі роки в Україні з’явиться нова енергетична компанія, а до 2029-го енергосектор в країні стане «преміальним»

В Україні створять нову енергокомпанію вартістю $1 млрд

Фото: freepik.com

Про це заявив засновник і СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

Нова енергокомпанія, яка надаватиме послуги зберігання енергії в battery storage, вартуватиме близько $1 млрд. Concorde Capital разом із партнерами, зокрема американським фондом DFC, вже інвестували €32 млн у її створення.

За його словами, проєкт почали реалізовувати після перемоги в аукціоні від Укренерго на побудову промислових батарейок. Радником виступив ексголова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Читайте також: Суд визнав банкрутом одну з енергокомпаній Ахметова

Мазепа уточнив, що наразі Concorde Capital фінансує проєкт на 100% своїм equity, але пізніше планується рефінансувати в українських банках дві третини від цієї суми. На другий етап розвитку енергокомпанії Concorde Capital планує залучити €300 млн.

Для цього енергопроєкту компанія підбирає людей які «грають важливу роль в енергетиці», і вже є конкретні домовленості. Мазепа пообіцяв скласти конкуренцію ДТЕК та іншим гравцям енергоринку.

«Я вирішив концентруватися на великих індустріальних проєктах. Бачу дуже великий потенціал в енергетиці», — сказав він.

За прогнозами інвестора, енергосектор в Україні стане преміальним вже у 2028-2029 роках. І це триватиме щонайменше до того моменту, поки не закриється дефіцит у 4 ГВт, створений руйнуваннями електростанцій від російських обстрілів.

Нагадаємо, в Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію. Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), надала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на здійснення діяльності з перепродажу електроенергії (трейдингу).

Раніше ми писали, що Укренерго купуватиме електрику у бізнесу. Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Світовий банк передав Укренерго перший великий трансформатор

Ощадбанк профінансує вітроенергетичну компанію

На яку суму банки прокредитували енергетику — НБУ

За матеріалами Forbes

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Work.ua забанив компанії зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино 06.11.2024

Work.ua забанив компанії зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино
Київстар повноцінно запустив новий код номерів, але не для всіх 06.11.2024

Київстар повноцінно запустив новий код номерів, але не для всіх
Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях 06.11.2024

Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях
Mastercard запускає сервіс для спрощення платежів через цифрові гаманці 06.11.2024

Mastercard запускає сервіс для спрощення платежів через цифрові гаманці
Microsoft пропонує $1 млн за перехід з Google на Bing 05.11.2024

Microsoft пропонує $1 млн за перехід з Google на Bing
НБУ представив нову памʼятну монету 05.11.2024

НБУ представив нову памʼятну монету
Вибір редакції
Всі
Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях
ТОП статей 06.11.2024

Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях

 Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
ТОП статей 05.11.2024

Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
Останні новини
Сьогодні  18:00

Кабмін зробив доступнішою іпотеку через єОселю: що змінилось

 Сьогодні  17:30

Скільки криптокити заробили на передвиборчих ставках на платформі Polymarket

 Сьогодні  16:20

В Україні створять нову енергокомпанію вартістю $1 млрд

 Сьогодні  15:40

Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG

 Сьогодні  15:00

Work.ua забанив компанії зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино

 Сьогодні  14:20

ПриватБанк тимчасово скасував комісії для бізнесу за платежі через «Термінал»

 Сьогодні  13:40

Скільки українців мають борги за штрафи ТЦК — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber