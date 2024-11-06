В Україні створять нову енергокомпанію вартістю $1 млрд

В найближчі роки в Україні з’явиться нова енергетична компанія, а до 2029-го енергосектор в країні стане «преміальним»

Про це заявив засновник і СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

Нова енергокомпанія, яка надаватиме послуги зберігання енергії в battery storage, вартуватиме близько $1 млрд. Concorde Capital разом із партнерами, зокрема американським фондом DFC, вже інвестували €32 млн у її створення.

За його словами, проєкт почали реалізовувати після перемоги в аукціоні від Укренерго на побудову промислових батарейок. Радником виступив ексголова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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Мазепа уточнив, що наразі Concorde Capital фінансує проєкт на 100% своїм equity, але пізніше планується рефінансувати в українських банках дві третини від цієї суми. На другий етап розвитку енергокомпанії Concorde Capital планує залучити €300 млн.

Для цього енергопроєкту компанія підбирає людей які «грають важливу роль в енергетиці», і вже є конкретні домовленості. Мазепа пообіцяв скласти конкуренцію ДТЕК та іншим гравцям енергоринку.

«Я вирішив концентруватися на великих індустріальних проєктах. Бачу дуже великий потенціал в енергетиці», — сказав він.

За прогнозами інвестора, енергосектор в Україні стане преміальним вже у 2028-2029 роках. І це триватиме щонайменше до того моменту, поки не закриється дефіцит у 4 ГВт, створений руйнуваннями електростанцій від російських обстрілів.

Нагадаємо, в Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію. Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), надала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на здійснення діяльності з перепродажу електроенергії (трейдингу).

Раніше ми писали, що Укренерго купуватиме електрику у бізнесу. Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів.

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За матеріалами Forbes