Суд визнав банкрутом одну з енергокомпаній Ахметова

Господарський суд Донецької області виніс рішення про визнання банкрутом компанії «ДТЕК Східенерго», що належить українському олігарху Рінату Ахметову

Як йдеться в ухвалі суду від 28 жовтня, ТОВ «ДТЕК Східенерго» було визнано банкрутом. Суддя постановив відкрити ліквідаційну процедуру компанії строком на 12 місяців.

Позов розглядався за заявою акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго», якому «ДТЕК Східенерго» заборгувало понад 24 млн грн. Суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії у лютому 2024 року.

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Загалом у компанії в експлуатації було три електростанції на сході країни. Основна діяльність компанії здійснювалася на:

Зуївській ТЕС – з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через воєнні дії на непідконтрольній Україні території;

Луганській ТЕС – з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію міста Щастя;

Курахівській ТЕС – не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту.

З початку повномасштабного вторгнення рф атакувала ТЕС «ДТЕК Енерго» понад 180 разів. Унаслідок цих атак був поранений 51 енергетик, троє загинули. Компанія втратила 90% потужностей, розповідав гендиректор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв. Компанія на кінець червня оцінювала збитки у $350 млн.

Нагадаємо, в Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію. Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), надала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на здійснення діяльності з перепродажу електроенергії (трейдингу).

Раніше ми писали, що Укренерго купуватиме електрику у бізнесу. Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів.

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За матеріалами Forbes