МВФ має питання до наглядових рад Sense Bank, Укренерго та Нафтогазу: що планується

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає від України створити повноцінну наглядову раду Sense Bank, а також провести незалежну оцінку для наглядових рад Укренерго та Нафтогазу. Такі умови для виділення нового кредиту

Міністерство фінансів України через невизначеність із процесом продажу Sense Bank сформує робочу наглядову раду фінустанови. Також з листопада 2024-го по січень 2025-го планується провести незалежні оцінки наглядових рад Нафтогазу та Укренерго.

Про це йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF із МВФ за результатами її 5-го перегляду, який відбувся нещодавно.

Чинну наглядову раду Sense Bank сформували під час його націоналізації у липні 2023 року. До неї увійшли п’ять членів на чолі з ексголовою представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером, наразі там три незалежні члени. Однак відповідно до законодавства наглядова рада держбанку повинна складатись з дев’яти членів, шість із яких незалежні, а троє державних представляють президента, Кабмін і Верховну Раду.

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Уряд 4 жовтня за підсумками конкурсу вже відібрав рекрутера з добору претендентів на членів наглядової ради Sense Bank — це доручили ТОВ «Екзек’ютів Серч Юкрейн» із міжнародної мережі Amrop.

Серед вимог МВФ також призначення міжнародно визнаного фінансового консультанта для приватизації Sense Bank та Укргазбанку до кінця грудня 2024 року, використовуючи прозору процедуру та консультуючись із МФО.

Щодо держбанків, то процедуру проведення оцінки ефективності для всіх держбанків має бути впроваджено у 2025 році. Першу таку оцінку Мінфін проведе для кожного з банків наприкінці липня 2025-го.

Також до кінця грудня 2024 року має бути переглянута структура встановлення та виплати винагороди вищому керівництву всіх держбанків. Вона має базуватись на принципах, згідно з якими винагорода повинна бути конкурентоспроможною на міжнародному рівні, послідовною та пропорційною функціям, обов’язкам, відповідальності керівників і враховувати неповний робочий день і обмеження воєнного стану.

Нагадаємо, голова Нацбанку України Андрій Пишний сподівається на позитивні результати щодо приватизації державних банків наступного року. Приватизація Sense Bank та Укргазбанку передбачається в рамках оновлених умов для отримання кредитних коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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За матеріалами Інтерфакс-Україна