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АТБ збільшив сплату податків з початку року: названо суму

29.07.2024 19:30
Дарія Шуть
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Великий український ритейлер АТБ входить до найбільших платників податків в країні і продовжує нарощувати обсяги наповнення держбюджету

АТБ

Фото: atbmarket.com, pixabay.com

За шість місяців 2024 року підприємства групи «АТБ» сплатили податків та зборів на суму 13,26 млрд грн. Порівняно з аналогічним показником минулого року (12,01 млрд грн) зростання відбулось на 1,25 млрд грн.

З вказаної суми сплачених податків та зборів за перше півріччя цього року до державного бюджету пішло 8,68 млрд грн, місцеві бюджети отримали 3 млрд грн, до цільових фондів направлено 1,58 млрд грн.

Лідером за обсягами податкових платежів є флагманське підприємство корпорації — торговельна мережа «АТБ-Маркет». Компанія з початку року сплатила податків та зборів на загальну суму в 10,22 млрд грн. Держбюджет отримав від мережі внесок у 6,52 млрд грн, до місцевих бюджетів було сплачено 2,48 млрд грн податків та зборів, до цільових фондів – 1,22 млрд грн.

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Водночас АТБ реалізує благодійні проєкти, підтримує українських захисників, медичні заклади, рятувальників, добровольчі формування, волонтерські організації та постраждале від ворожих ударів цивільне населення.За час війни загальна сума благодійної допомоги від АТБ вже подолала відмітку у 1,5 млрд грн.

В групі АТБ нагадали, що за підсумками 2023-го сплатили 25,06 млрд грн податків та зборів. Попри негативні чинники, зумовлені війною, цей показник на 4,62 млрд грн перевищив фінансові результати попереднього року (20,44 млрд грн).

Нагадаємо, загальний дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні за минулий рік зріс на 23%. Однак за рівнями доходу та чистого прибутку лідерські позиції займають різні ритейлери.

Лідером серед ритейлерів залишається АТБ-маркет, який отримав майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія у 2023-му заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022.

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Джерело: АТБ

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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