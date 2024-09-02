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McDonald’s відкрив перший ресторан у партнерстві з ОККО

02.09.2024 18:30
Ольга Деркач
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30 серпня в Одесі відкрився новий McDonald’s, який став десятим рестораном мережі в місті та 103-м в Україні. Відкриття відбулося у партнерстві з автозаправною станцією ОККО

McDonald’s відкрив перший ресторан у партнерстві з ОККО

McDonald’s відкрив перший ресторан у партнерстві з ОККО Фото: mcdonalds.com

Новий заклад розташований у житловому районі, недалеко від в’їзду в місто з автошляху М-05 Київ–Одеса, про це повідомила пресслужба компанії, пише Forbes.

Заклад займає площу 469 квадратних метрів і пропонує 125 місць у залі та 106 місць на терасі. Ресторан працює за посиленими заходами безпеки: під час повітряної тривоги він зачиняється, щоб співробітники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, а відкривається приблизно через годину після закінчення тривоги.

Цей McDonald’s є четвертим в Україні, розташованим на території автозаправної станції, і першим у співпраці з ОККО. Раніше мережа відкрила два ресторани разом з KLO та один з WOG. Наразі ведеться будівництво ще одного ресторану у партнерстві з ОККО в Мукачеві, (Закарпатська область).

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«Суть партнерських проєктів з АЗК полягає в тому, щоб у певній точці на трасі або в місті сформувати широкий комплекс послуг, — каже Віталій Стефурак, директор із розвитку McDonald’s в Україні. — Це не конкуренція, а доповнення одне одного. І головне, це можливість вибору для відвідувачів».

У 2023 році McDonald’s відкрив три ресторани поблизу основних автошляхів. Перший з них з’явився біля села Глибочиця поруч з трасою М-06 Київ–Чоп улітку. Також було відкрито ще два заклади в незвичних для компанії місцях — у місті Олександрія на трасі М-30 Стрий–Ізварине та в туристичному місті Яремче на Івано-Франківщині, через яке проходить дорога до Буковелю і Драгобрату.

Відкриття ресторанів на основних автомагістралях стало одним із стратегічних пріоритетів McDonald’s з 2021 року. Як зазначив директор з розвитку мережі в Україні Віталій Стефурак, така стратегія дозволяє компанії бути ближчими до мандрівників.

«Партнерство з АЗС та великими ритейлерами — це класична історія для McDonald’s в усьому світі, і в жодного партнера немає ексклюзивних прав на співпрацю з нами», — пояснила гендиректорка McDonaldʼs на ринках України, Чехії та Словаччини Юлія Бадрітдінова.

Нагадаємо, що McDonald’s може втратити торгову марку Big Mac. McDonald’s програв суперечку з Європейським Союзом щодо торговельної марки Big Mac після того, як вищий суд ЄС став на бік ірландського конкурента Supermac.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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