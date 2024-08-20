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Скільки заробила мережа McDonaldʼs в Україні з початку року — YouControl

20.08.2024 15:00
Дарія Шуть
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Мережа McDonaldʼs в Україні суттєво нарощує прибуток та виторг завдяки попиту серед населення, а також має плани з розширення в країні

Скільки заробила мережа McDonaldʼs в Україні з початку року — YouControl

Фото: wikipedia.org, unsplash.com

За перше півріччя 2024-го виторг мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні зріс до 7,8 млрд грн (на 44%) порівняно з аналогічним періодом 2023 року — тоді виторг становив 5,4 млрд грн.

Водночас прибуток McDonaldʼs в Україні за січень-червень цього року сягнув 874,8 млн грн. Це на 82% більше, ніж за перші шість місяців торік, коли компанія заробила 479,8 млн грн.

За останні пів року компанія закрила на реконструкцію ресторан біля Центрального залізничного вокзалу Києва і відкрила один новий заклад у Чернівцях. Наразі мережа McDonald’s в Україні налічує близько 100 ресторанів.

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Водночас в планах McDonald’s до кінця року відкрити близько шести ресторанів в різних регіонах України. Зокрема, нові заклади можуть відкритися у містах-супутниках Києва та Львова. Інвестиції корпорації в країну у 2024-му становитимуть близько 1 млрд грн.

Зазначимо, після початку повномасштабної війни McDonald’s закрив усіх свої заклади з міркувань безпеки. Однак з вересня 2022 року компанія почала поетапне відкриття своїх закладів в Україні.

За 2022-й виторг мережі становив 3,2 млрд грн, а збитки – 2 млрд грн. Тим часом у 2023-му результати були вже значно кращими — 12,9 млрд грн виторгу та 1 млрд грн прибутку.

Нагадаємо, Філіп Морріс в Україні за перші шість місяців 2024 року збільшила податкові відрахування до українського бюджету на 33,5%. У першому півріччі 2024-го компанія «Філіп Морріс в Україні» сплатила 23,9 млрд грн податків від продажу власних брендів. Це на 6 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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