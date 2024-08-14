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Названо, скільки податків сплатила Філіп Морріс в Україні

14.08.2024 20:30
Дарія Шуть
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Філіп Морріс в Україні за перші шість місяців 2024 року збільшила податкові відрахування до українського бюджету на 33,5%

Названо, скільки податків сплатила Філіп Морріс в Україні

Фото: unsplash.com, freepik.com

У першому півріччі 2024-го компанія «Філіп Морріс в Україні» сплатила 23,9 млрд грн податків від продажу власних брендів. Це на 6 млрд грн (або 33,5%) більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Серед найбільших за обсягом відрахувань – акцизний податок, що становить 12 млрд грн, а також ПДВ – 3,2 млрд грн, повідомили в пресслужбі компанії.

Фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко заявив, що збільшити відрахування податків до бюджету вдалось через збільшення легального ринку тютюнових виробів. Це стало можливим завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками.

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«Важливими факторами збільшення податкових відрахувань стали відновлення частки компанії на українському ринку, а також запуск нової фабрики, в яку компанія інвестувала 30 млн доларів США», – зазначив Сергій Кальнооченко.

За його словами, Філіп Морріс продовжить інвестувати в розвиток власного бізнесу в Україні та наповнювати бюджет податками. Зокрема, у серпні 2024 року компанія планує сплатити до бюджету більш ніж 3,5 млрд грн лише акцизного податку як у рамках безпосереднього виробництва на нещодавно відкритій фабриці у Львівській області та власного імпорту, так і в рамках локального договору на контрактне виробництво.

Компанія «Філіп Морріс Україна» працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку країни понад $750 млн. У 2023 році компанія сплатила 30,3 млрд грн податків в Україні. З початку повномасштабного вторгнення було виділено 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Нагадаємо, компанія Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області. Загалом в неї було інвестовано $30 млн. На фабриці планується запустити в роботу п’ять виробничих ліній, одна з яких запрацювала в травні. Інші чотири запустять до кінця 2024 року.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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