ОККО отримала дозвіл АМКУ на придбання електрозаправок ТОКА

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив угоду, що дозволяє АТ «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗС ОККО) отримати частку у ТОВ «Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА»

Віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів у коментарі для Forbes поділився подробицями. За його словами, після завершення угоди ТОКА збереже статус незалежної компанії. Фінансові деталі операції не розголошуються.

Згідно з інформацією на сайті АМКУ, ухвалене рішення стало підсумком розгляду заяви, поданої 31 грудня 2024 року. У результаті угоди ОККО зможе контролювати 50% голосів у керівному органі компанії.

«Придбання частки компанії ТОКА — це інвестиція у розвиток ринку електрозарядок в Україні, яка відповідає нашій стратегії підтримки інфраструктури для електромобілів», — заявили в ОККО.

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ОККО вже багато років інвестує в розвиток електрозарядної інфраструктури на своїх автозаправних комплексах. Сьогодні в межах трас «Київ — Одеса», «Київ — Львів — Чоп», а також на під’їздах до столиці з боку Полтави та Харкова працюють 39 Ultra Fast Chargers, розміщених на 22 АЗК. Лише в січні було встановлено ще три швидкісні зарядні станції, а загальна кількість АЗК із зарядками сягнула 49.

ТОКА — українська компанія, заснована у 2015 році, яка є одним із провідних гравців на ринку зарядної інфраструктури для електромобілів. Вона активно розширює мережу публічних електрозарядних комплексів по всій країні. Починаючи лише з 20 станцій, компанія зросла до понад 200, що дає змогу одночасно заряджати більш ніж 450 електрокарів. Її зарядні комплекси розташовані в Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачеві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені та інших містах України.

Нагадаємо, що найбільшому мобільному оператору України — Київстар — дозволили придбати Uklon. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириченко. Комітет дійшов висновку, що дії компанії не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).

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