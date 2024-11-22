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АМКУ оштрафував відомого оператора АЗС на 12 млн грн

22.11.2024 20:20
Ольга Деркач
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Євро Смарт Пауер», оператора мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта, на 12 млн грн

АМКУ оштрафував відомого оператора АЗС на 12 млн грн

АМКУ оштрафував відомого оператора АЗС на 12 млн грн Фото: pngwing.com, freepik.com

АМКУ розглянув справу щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягало у здійсненні концентрації ТОВ «Євро Смарт Пауер». Порушення стосувалося отримання в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, що належить СУН ТОВ «Кершер», яке входило до структури Glusco, без попереднього отримання обов’язкового дозволу від АМКУ.

У рамках дослідження дотримання вимог законодавства щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання, Комітет вивчав випадки можливого набуття в оренду автозаправних станцій мережі АЗС Glusco суб’єктами, які працюють під брендами WOG, KLO, БРСМ-Нафта та іншими. У ході перевірки було встановлено, що у 2021 році СУН ТОВ «Кершер» передало в оренду (строкове платне користування) автозаправну станцію в місті Київ ТОВ «Євро Смарт Пауер». Ця концентрація була здійснена без необхідного погодження з АМКУ, що могло мати вплив на стан конкуренції на ринку.

Згідно з законодавством, концентрацією вважається набуття контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над іншими суб’єктами чи їх частинами. Це може відбуватися через придбання, оренду, лізинг, концесію або інші способи отримання активів, зокрема у вигляді єдиного майнового комплексу чи структурного підрозділу.

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Орендовані активи у вигляді автозаправної станції є окремою господарською одиницею, що дозволила ТОВ «Євро Смарт Пауер» забезпечити власний ринковий оборот високооктанових бензинів, дизельного пального та скрапленого газу.

Оскільки вартісні показники учасників концентрації за 2020 рік перевищували порогові значення, встановлені статтею 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», для здійснення цієї концентрації необхідно було отримати дозвіл Антимонопольного комітету України.

Втім, заява про надання дозволу на концентрацію до Комітету не подавалася. У результаті Комітет встановив, що ТОВ «Євро Смарт Пауер» порушило вимоги пункту 12 статті 50 Закону, здійснивши оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції СУН ТОВ «Кершер», без необхідного дозволу. За це товариство було оштрафовано на 12 300 000 гривень.

Нагадаємо, що АМКУ оштрафував мережу АЗК KLO на 5,2 млн грн. АМКУ за підсумками засідання оштрафував ТОВ «Конверс Лінкс», яка управляє мережею АЗК KLO, на 5,2 млн грн за порушення у процесі надання інформації.

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За матеріалами: АМКУ.

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