Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу

З ростом курсу Біткоїна до нових рекордних максимумів злетіли і статки власників монет, включаючи анонімного засновника Сатоші Накамото — він піднявся на 18 місце найбагатших людей світу

У гаманці Накамото зберігається близько 1 мільйона BTC, чиста вартість яких становить понад $96 млрд, що робить його 18-ю найбагатшою людиною у світі. Цей статок розміщує його одразу за власниками Walmart (NYSE: WMT) Джимом Волтоном і його сім’єю, чий капітал становить $102,9 мільярда, а також ставить вище таких видатних мільярдерів, як Еліс Волтон та Карлос Слім Елу, у рейтингу статків.

HISTORY: AT $97k #BITCOIN, SATOSHI NAKAMOTO IS NOW THE 18TH RICHEST PERSON IN THE WORLD pic.twitter.com/GAtx9n96kg — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) November 21, 2024

Багатство у біткоїнах, як у випадку з Накамото, має свої особливості, адже цей актив є децентралізованим і значною мірою залежить від коливань ринкового попиту. На відміну від акцій, які зазвичай асоціюються зі стабільними інвестиціями у перевірені компанії, Біткоїн демонструє високу волатильність. Проте, на думку прихильників криптовалюти, він поступово перетворюється на зрілий фінансовий інструмент, оскільки дедалі частіше знаходить застосування у традиційних фінансових сервісах.

Сплеск біткоїн-мільйонерів

Окрім Накамото, інші довгострокові власники біткоїнів також побачили зростання своїх статків завдяки нещодавньому ралі. Станом на 21 листопада 153 139 біткоїн-гаманців мали понад 1 мільйон доларів (139 124 гаманців з балансом понад $1 млн і 14 015 гаманців з балансом понад $10 млн), згідно з даними, отриманими Finbold від BitInfoCharts.

Таким чином, кількість адрес біткоїн-мільйонерів зросла майже на 60% у 2024 році порівняно з 96 736 на початку року.

Статки цих власників, ймовірно, зростатимуть і надалі, адже ринок очікує нових максимумів Bitcoin. Це підкріплюється внутрішньомережевими метриками, які свідчать про потенційне зростання купівельної активності. Зокрема, лише у листопаді на криптовалютний ринок надійшло $9,7 мільярда у стейблкоїнах, що може стати додатковим стимулом для подальшого зростання.

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Приплив криптовалют на ринок часто відкриває доступ до різних активів. У випадку зі зростанням Біткоїна може спрацювати ефект «страху упустити можливість» (FOMO), що може допомогти монеті досягти позначки в $100 тис. — рівня, який аналітики, такі як Бернстайн та Кійосакі, вважають неминучим.

Технічні індикатори та історичні дані також свідчать, що BTC, ймовірно, націлений на максимум у $135 тис. Перемога Дональда Трампа, що стала поштовхом для поточного ралі, лише підсилює ці прогнози. Очікується, що Трамп запровадить криптовалютно-дружню політику, зокрема розгляне можливість включення Біткоїна до стратегічного резерву.

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За матеріалами finbold.com.