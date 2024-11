Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу

З ростом курсу Біткоїна до нових рекордних максимумів злетіли і статки власників монет, включаючи анонімного засновника Сатоші Накамото — він піднявся на 18 місце найбагатших людей світу

У гаманці Накамото зберігається близько 1 мільйона BTC, чиста вартість яких становить понад $96 млрд, що робить його 18-ю найбагатшою людиною у світі. Цей статок розміщує його одразу за власниками Walmart (NYSE: WMT) Джимом Волтоном і його сім’єю, чий капітал становить $102,9 мільярда, а також ставить вище таких видатних мільярдерів, як Еліс Волтон та Карлос Слім Елу, у рейтингу статків.

HISTORY: AT $97k #BITCOIN, SATOSHI NAKAMOTO IS NOW THE 18TH RICHEST PERSON IN THE WORLD pic.twitter.com/GAtx9n96kg

— The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) November 21, 2024