close-btn
PaySpaceMagazine

Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу

22.11.2024 13:00
Микола Деркач
Читати росiйською

З ростом курсу Біткоїна до нових рекордних максимумів злетіли і статки власників монет, включаючи анонімного засновника Сатоші Накамото — він піднявся на 18 місце найбагатших людей світу

Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу

Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу Фото: chatgpt.com

У гаманці Накамото зберігається близько 1 мільйона BTC, чиста вартість яких становить понад $96 млрд, що робить його 18-ю найбагатшою людиною у світі. Цей статок розміщує його одразу за власниками Walmart (NYSE: WMT) Джимом Волтоном і його сім’єю, чий капітал становить $102,9 мільярда, а також ставить вище таких видатних мільярдерів, як Еліс Волтон та Карлос Слім Елу, у рейтингу статків.

Багатство у біткоїнах, як у випадку з Накамото, має свої особливості, адже цей актив є децентралізованим і значною мірою залежить від коливань ринкового попиту. На відміну від акцій, які зазвичай асоціюються зі стабільними інвестиціями у перевірені компанії, Біткоїн демонструє високу волатильність. Проте, на думку прихильників криптовалюти, він поступово перетворюється на зрілий фінансовий інструмент, оскільки дедалі частіше знаходить застосування у традиційних фінансових сервісах.

Сплеск біткоїн-мільйонерів

Окрім Накамото, інші довгострокові власники біткоїнів також побачили зростання своїх статків завдяки нещодавньому ралі. Станом на 21 листопада 153 139 біткоїн-гаманців мали понад 1 мільйон доларів (139 124 гаманців з балансом понад $1 млн і 14 015 гаманців з балансом понад $10 млн), згідно з даними, отриманими Finbold від BitInfoCharts.

Таким чином, кількість адрес біткоїн-мільйонерів зросла майже на 60% у 2024 році порівняно з 96 736 на початку року.

Статки цих власників, ймовірно, зростатимуть і надалі, адже ринок очікує нових максимумів Bitcoin. Це підкріплюється внутрішньомережевими метриками, які свідчать про потенційне зростання купівельної активності. Зокрема, лише у листопаді на криптовалютний ринок надійшло $9,7 мільярда у стейблкоїнах, що може стати додатковим стимулом для подальшого зростання.

Цікаве по темі: 10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року

Приплив криптовалют на ринок часто відкриває доступ до різних активів. У випадку зі зростанням Біткоїна може спрацювати ефект «страху упустити можливість» (FOMO), що може допомогти монеті досягти позначки в $100 тис. — рівня, який аналітики, такі як Бернстайн та Кійосакі, вважають неминучим.

Технічні індикатори та історичні дані також свідчать, що BTC, ймовірно, націлений на максимум у $135 тис. Перемога Дональда Трампа, що стала поштовхом для поточного ралі, лише підсилює ці прогнози. Очікується, що Трамп запровадить криптовалютно-дружню політику, зокрема розгляне можливість включення Біткоїна до стратегічного резерву.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гері Генслер підтвердив, що залишить посаду голови SEC: як відреагував ринок

Трамп може створити першу в історії Білого дому криптопосаду — Bloomberg

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки 21.11.2024

Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки
Кійосакі зробив неймовірний прогноз щодо Біткоїна 20.11.2024

Кійосакі зробив неймовірний прогноз щодо Біткоїна
MicroStrategy купила біткоїнів на рекордну суму 19.11.2024

MicroStrategy купила біткоїнів на рекордну суму
Сьогодні стартують опціони на біткоїн-ETF: що змінять нові інструменти 19.11.2024

Сьогодні стартують опціони на біткоїн-ETF: що змінять нові інструменти
Marathon Digital випустить облігації на $700 млн для купівлі BTC 18.11.2024

Marathon Digital випустить облігації на $700 млн для купівлі BTC
Чи створить Польща власний резерв біткоїнів: що відомо 18.11.2024

Чи створить Польща власний резерв біткоїнів: що відомо
Вибір редакції
Всі
«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв'ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем
ТОП статей 22.11.2024

«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв'ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем

 10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
ТОП статей 21.11.2024

10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
Останні новини
Сьогодні  16:20

OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT

 Сьогодні  15:30

Solana оновила історичний максимум: що штовхає монету вперед

 Сьогодні  14:40

Метінвест побудує в Італії завод вартістю €2,5 млрд

 Сьогодні  13:50

Trump Media розробляє сервіс криптоплатежів

 Сьогодні  13:00

Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу

 Сьогодні  12:10

У 2025 році ФОПи знову будуть обовʼязково платити ЄСВ

 Сьогодні  11:20

«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв'ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber