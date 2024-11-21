2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року

На тлі останніх геополітичних подій ринок криптовалют зазнав підвищеної волатильності, деякі монети разом із Біткоїном отримали потужний бичачий імпульс

Ці активи готові залучити значний приплив капіталу, що потенційно допоможе їм подолати рубіж ринкової капіталізації в $1 млрд — поріг, до якого вони вже близькі.

Starknet (STRK)

Starknet знаходиться на шляху до досягнення ринкової капіталізації в $1 млрд до кінця року завдяки постійному вдосконаленню масштабованості. Наразі монета оцінюється в $950 млн і лише 2,8% не вистачає для того, щоб перетнути поріг в мільярд.

Цей оптимізм пов’язаний з очікуваним чотириразовим збільшенням швидкості транзакцій в мережі, яка, як очікується, перевищить 1000 транзакцій в секунду (TPS), що поставить її в пряму конкуренцію з високопродуктивними блокчейнами, такими як Solana.

Крім того, наднизька комісія за транзакції в Starknet, яка в середньому становить $0,002, значно підвищує привабливість проєкту для розробників і користувачів, сприяючи його більш широкому впровадженню.

Як провідне рішення для масштабування Ethereum Layer 2, Starknet, завдяки поєднанню підвищеної ефективності та продуктивності, має всі шанси досягти позначки в $1 млрд до кінця року, що відображає зростаючу довіру до екосистеми Layer 2.

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JasmyCoin (JASMY)

На момент написання статті JASMY торгується на рівні $0,02017 з ринковою капіталізацією $996 млн, і для досягнення цього рубежу їй потрібно лише скромне зростання на 0,31%.

Технічний аналіз демонструє сильний бичачий імпульс, сигналізуючи про потенціал для значного прориву на більш високих часових рамках (HTF).

Завдяки сприятливим технічним індикаторам та підвищеному інтересу ринку, JASMY, схоже, готовий до значного висхідного руху.

Критична зона підтримки, визначена між $0,018 та $0,016, слугує ключовим рівнем для підтримки цього бичачого прогнозу. Якщо ця зона утримається, JASMY може досягти вражаючого зростання від 400% до 500% протягом найближчих тижнів, що відповідає прогнозованій меті бичачого ринку в $0,10.

Досягнення цієї мети, ймовірно, виведе JasmyCoin за межі ринкової капіталізації в $1 мільярд, завдяки стійким тенденціям накопичення, підтримці технічних налаштувань і поліпшенню настроїв на більш широкому ринку альткоїнів.

Отже, і Starknet, і JasmyCoin відповідають більш широким ринковим тенденціям і готові отримати вигоду від будь-яких позитивних зрушень у ринкових настроях.

Ці дві криптовалюти, ймовірно, залучать більше інвестицій, якщо галузь збереже свій бичачий імпульс і їхня ринкова капіталізація перевищить поріг в $1 млрд.

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За матеріалами finbold.com.