close-btn
PaySpaceMagazine

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року

21.11.2024 15:30
Микола Деркач
Читати росiйською

На тлі останніх геополітичних подій ринок криптовалют зазнав підвищеної волатильності, деякі монети разом із Біткоїном отримали потужний бичачий імпульс

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року Фото: freepik.com

Ці активи готові залучити значний приплив капіталу, що потенційно допоможе їм подолати рубіж ринкової капіталізації в $1 млрд — поріг, до якого вони вже близькі.

Starknet (STRK)

Starknet знаходиться на шляху до досягнення ринкової капіталізації в $1 млрд до кінця року завдяки постійному вдосконаленню масштабованості. Наразі монета оцінюється в $950 млн і лише 2,8% не вистачає для того, щоб перетнути поріг в мільярд.

Цей оптимізм пов’язаний з очікуваним чотириразовим збільшенням швидкості транзакцій в мережі, яка, як очікується, перевищить 1000 транзакцій в секунду (TPS), що поставить її в пряму конкуренцію з високопродуктивними блокчейнами, такими як Solana.

Крім того, наднизька комісія за транзакції в Starknet, яка в середньому становить $0,002, значно підвищує привабливість проєкту для розробників і користувачів, сприяючи його більш широкому впровадженню.

Як провідне рішення для масштабування Ethereum Layer 2, Starknet, завдяки поєднанню підвищеної ефективності та продуктивності, має всі шанси досягти позначки в $1 млрд до кінця року, що відображає зростаючу довіру до екосистеми Layer 2.

Цікаве по темі: Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки

JasmyCoin (JASMY)

На момент написання статті JASMY торгується на рівні $0,02017 з ринковою капіталізацією $996 млн, і для досягнення цього рубежу їй потрібно лише скромне зростання на 0,31%.

Технічний аналіз демонструє сильний бичачий імпульс, сигналізуючи про потенціал для значного прориву на більш високих часових рамках (HTF).

Завдяки сприятливим технічним індикаторам та підвищеному інтересу ринку, JASMY, схоже, готовий до значного висхідного руху.

Критична зона підтримки, визначена між $0,018 та $0,016, слугує ключовим рівнем для підтримки цього бичачого прогнозу. Якщо ця зона утримається, JASMY може досягти вражаючого зростання від 400% до 500% протягом найближчих тижнів, що відповідає прогнозованій меті бичачого ринку в $0,10.

Досягнення цієї мети, ймовірно, виведе JasmyCoin за межі ринкової капіталізації в $1 мільярд, завдяки стійким тенденціям накопичення, підтримці технічних налаштувань і поліпшенню настроїв на більш широкому ринку альткоїнів.

Отже, і Starknet, і JasmyCoin відповідають більш широким ринковим тенденціям і готові отримати вигоду від будь-яких позитивних зрушень у ринкових настроях.

Ці дві криптовалюти, ймовірно, залучать більше інвестицій, якщо галузь збереже свій бичачий імпульс і їхня ринкова капіталізація перевищить поріг в $1 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гонитва TradFi за біткоїн-ETF вб’є Біткоїн — Артур Хейс

7 правил, яких повинен дотримуватися кожен криптоінвестор

Ризики та вигоди від купівлі нещодавно запущених криптовалют

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Трамп може створити першу в історії Білого дому криптопосаду — Bloomberg 21.11.2024

Трамп може створити першу в історії Білого дому криптопосаду — Bloomberg
10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року 21.11.2024

10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки 21.11.2024

Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки
Росія заборонить майнінг криптовалют на окупованих територіях України 20.11.2024

Росія заборонить майнінг криптовалют на окупованих територіях України
Binance випустить токен BFUSD: чим особливий 20.11.2024

Binance випустить токен BFUSD: чим особливий
Кійосакі зробив неймовірний прогноз щодо Біткоїна 20.11.2024

Кійосакі зробив неймовірний прогноз щодо Біткоїна
Вибір редакції
Всі
10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
ТОП статей 21.11.2024

10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року

 Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько
ТОП статей 21.11.2024

Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько
Останні новини
Сьогодні  19:40

Українську IT-компанію визнали лідером ШІ-послуг

 Сьогодні  18:50

Акції ШІ-компаній можуть обвалитися — попередження ЄЦБ

 Сьогодні  18:00

На торги виставлено активи банку Фінанси та Кредит

 Сьогодні  17:10

Трамп може створити першу в історії Білого дому криптопосаду — Bloomberg

 Сьогодні  16:20

ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay

 Сьогодні  15:30

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року

 Сьогодні  14:40

Аналітики назвали компанію, яка першою досягне $4 трлн капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber