Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки

Ціна Біткоїна досягла чергового історичного максимуму, наблизившись до шестизначної вартості активу

За даними Tradingview, на біржі Bitstamp ціна на Біткоїн досягла $97 765 на початку торгів в Азії в четвер, 21 листопада.

З моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах криптовалюта зросла на 40%, додавши до своєї вартості понад $28 000. Для порівняння: у жовтні 2023 року, трохи більше як рік тому, один BTC коштував близько $28 000. Щобільше, зараз BTC знаходиться приблизно у 2% від знакової шестизначної ціни в $100 000.

Реакція експертів та аналітиків

Галузеві експерти та аналітики заговорили про шок пропозиції, коли попит на BTC значно перевищує пропозицію.

21 листопада президент ETF Store Нейт Герачі зазначив, що вже видобуто майже 20 мільйонів BTC, від чотирьох до п’яти мільйонів «загублено», а один мільйон знаходиться в гаманцях Сатоші. Щобільше, біткоїн-ETF зараз тримають мільйон BTC, а MicroStrategy знаходиться на шляху до 400 000 BTC.

Nearly 20mil btc have been mined out of total final supply of 21mil… Estimates are that 4-5mil btc is lost forever. Satoshi holds over 1mil btc. Spot ETFs already own over 1mil btc. MSTR on its way to 400k btc. Not a price prediction, but there’s only so much to go around. — Nate Geraci (@NateGeraci) November 21, 2024

Тим часом засновник Capriole Fund Чарльз Едвардс заявив, що «нормальний розум» не може осягнути Біткоїн дорожче $100 000, і коли ця позначка буде досягнута, почнеться роздрібний FOMO.

“Тонна пропозиції розвантажується між $90 тис. і $100 тис. з цієї причини. Телепортація відбувається за межами $100 тис., коли маси знову підключаються до FOMO».

21 листопада Lookonchain повідомив, що кити продовжують накопичувати BTC навіть на пікових цінах. Один кит накопичив 3 289 BTC на суму понад $300 млн з Binance за останні два дні й наразі володіє 25 010 BTC на суму $2,37 млрд.

Середа також стала ще одним важливим днем для спотових біткоїн-ETF, коли у фонд IBIT від BlackRock надійшло $628 млн.

Що з альткоїнами

Домінування Біткоїна продовжує зростати, сягнувши 61,5% 21 листопада, що є найвищим показником з березня 2021 року. Це також підштовхнуло загальну капіталізацію крипторинку до історичного максимуму в $3,28 трлн.

Водночас Ethereum продовжує слабшати, залишаючись незмінним протягом дня і торгуючись на рівні $3 100 на момент написання матеріалу. Співвідношення ETH/BTC також є найнижчим за останні три з половиною роки.

Більшість альткоїнів сьогодні також в мінусі, оскільки Біткоїн продовжує відбирати у них частку ринку. Найбільших втрат зазнали Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Sui (SUI) та більшість мемкоїнів, оскільки надії на сезон альткоїнів зменшилися. Однак зараз більшості з них вдалося відновити значну частину нещодавніх втрат.

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За матеріалами cryptopotato.com