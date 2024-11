Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки

Ціна Біткоїна досягла чергового історичного максимуму, наблизившись до шестизначної вартості активу

За даними Tradingview, на біржі Bitstamp ціна на Біткоїн досягла $97 765 на початку торгів в Азії в четвер, 21 листопада.

З моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах криптовалюта зросла на 40%, додавши до своєї вартості понад $28 000. Для порівняння: у жовтні 2023 року, трохи більше як рік тому, один BTC коштував близько $28 000. Щобільше, зараз BTC знаходиться приблизно у 2% від знакової шестизначної ціни в $100 000.

Галузеві експерти та аналітики заговорили про шок пропозиції, коли попит на BTC значно перевищує пропозицію.

21 листопада президент ETF Store Нейт Герачі зазначив, що вже видобуто майже 20 мільйонів BTC, від чотирьох до п’яти мільйонів «загублено», а один мільйон знаходиться в гаманцях Сатоші. Щобільше, біткоїн-ETF зараз тримають мільйон BTC, а MicroStrategy знаходиться на шляху до 400 000 BTC.

