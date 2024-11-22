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Гері Генслер підтвердив, що залишить посаду голови SEC: як відреагував ринок

22.11.2024 10:30
Олеся Крамаренко
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Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер оголосив, що збирається піти у відставку 20 січня 2025 року

Гері Генслер підтвердив, що залишить свою посаду голови SEC: як відреагував ринок

Фото: wikipedia.org

У своїй заяві Генслер сказав, що SEC є «чудовим» агентством, чий «керований місією» персонал зосереджений на захисті інвесторів:

«Персонал складається зі справжніх державних службовців. Для мене було честю всього життя служити разом з ними та гарантувати, що наші ринки капіталу залишатимуться найкращими у світі», — підкреслив Генслер.

Каденція Генслера була визначена його агресивним наступом на криптовалютну індустрію, численними судовими позовами проти таких відомих криптовалютних компаній, як Ripple, Coinbase та Binance. Останній день Генслера на посаді — 20 січня 2025 року, той самий день, коли новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду в Білому домі. Очікується, що наступний голова SEC буде проводити більш дружню до криптовалют політику.

Як відреагував ринок

Після заяви Генслера про відставку ціна Біткоїна досягла нового рекордного максимуму в $99 000. Ціна XRP зросла на 26% за кілька годин. Нативний токен Ripple сягнув максимуму в $1,43 — рівня, який востаннє спостерігався під час бичачої хвилі 2021 року.

Аналітик крипторинку Алі Мартінес прогнозує продовження ралі аж до $2 після прориву бичачого патерну. На його думку, новина про те, що Пол Аткінс, прихильник криптовалют, замінить Генслера на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж США, може сприяти подальшому зростанню XRP.

Генслер був вкрай непопулярним серед криптоспільноти через довгий список примусових заходів проти лідерів індустрії та небажання створювати сприятливіші правила для криптовалют. Детальніше про його головні помилки на посаді у нашому матеріалі “Три фатальні помилки голови SEC Гері Генслера”.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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