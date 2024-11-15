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XRP випередив усі криптовалюти з топ-100

15.11.2024 17:50
Олеся Крамаренко
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XRP зафіксував найбільший одноденний приріст серед топ-100 криптовалют

XRP випередив усі криптовалюти з топ-100

Фото: unsplash.com

XRP, сьома за ринковою капіталізацією криптовалюта, сьогодні досягла нового максимуму 2024 року — $0,887. Лише за останню добу цей суперечливий токен подорожчав на 24%. Це робить його лідером за темпами зростання серед 100 найкращих токенів на сайті CoinGecko.

Сплеск відбувається одночасно з деякими масштабними кроками великих власників XRP. Гаманці з принаймні одним мільйоном XRP, які часто називають гаманцями китів та акул, зараз мають 45,61 мільярда токенів. За даними Santiment, це найвищий рівень накопичення з червня 2018 року, що свідчить про значні зміни в поведінці за останні два роки, коли ці гаманці додали 3,44 мільярда XRP, що на 8,16% збільшило їхні запаси.

Це свідчить про те, що великі інвестори стають впевненішими в довгостроковій вартості XRP. Їх підвищена активність узгоджується з бичачим ралі, яке ми спостерігаємо, з високою прибутковістю портфелів інвесторів. Всього за сім днів ринок побачив 57% зростання XRP, ціна піднялася вище $0,87 і зберігає бичачий імпульс.

Причини зростання XRP

Токен компанії Ripple різко виріс в ціні в четвер на тлі припущень про те, що голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер може піти у відставку найближчим часом. Термін перебування на посаді нинішнього голови SEC був відзначений його юридичними баталіями з великими криптовалютними компаніями, в тому числі з Ripple.

Стюарт Алдероті, головний юрист Ripple, посилив свою критику Генслера, стверджуючи, що він завдав значної інституційної шкоди SEC:

«Його спадщина підриву американських інновацій і нездатність дотримуватися закону є ганебною».

Нещодавно 18 консервативних штатів, включаючи Техас і Флориду, подали до суду на Комісію з цінних паперів і бірж через її криптовалютні обмеження.

«Оскільки 18 штатів подали до суду, щоб притягнути його [Генслера] до відповідальності, я сподіваюся, що незабаром він стане прикрою приміткою в історії SEC», — прокоментував Алдероті.

Але навіть після нещодавнього ралі, викликаного, здавалося б, неминучим звільненням Генслера, XRP залишається одним з найгірших токенів в загальному підсумку. Він впав на 76,2% від свого рекордного максимуму, досягнутого майже сім років тому.

Раніше ми писали про умови, за яких ціна XRP може досягти $100.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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