«Укрнафта» купила мережу АЗС Shell

АТ «Укрнафта», що входить до складу Групи Нафтогаз, разом із компанією Shell Overseas Investments BV офіційно завершили угоду, згідно з якою українська державна компанія придбала 51% частку у ТОВ «Альянс Холдинг»

Це підприємство володіє мережею автозаправних комплексів під брендом Shell в Україні, до якої входять 118 АЗК, а також інші активи.

Ще 49% ТОВ «Альянс Холдинг» перебуває у власності Фонду державного майна України. Таким чином, держава наразі є повноправним власником 100% компанії та отримуватиме прибуток від її діяльності через дивіденди.

«Загалом, разом із заправками Shell, під брендом UKRNAFTA протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси, — зазначив виконувач обов’язків директора АТ «Укрнафта» Юрій Ткачук. — Дякую Наглядовій раді «Укрнафти» за стратегічне бачення розвитку компанії та конструктивні сміливі рішення, а також акціонерам — НАК «Нафтогаз України» та Міністерству оборони України — за підтримку важливих ініціатив. Також дякую Кабінету міністрів України за сприяння курсу, обраного державним підприємством, та Національному банку України за можливість реалізувати цю транзакцію. І окрема подяка — Фонду державного майна України, що управляє другим пакетом акцій компанії, за надійне партнерство у проєкті».

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Це розширення закріплює визначений стратегією компанії курс на стабільне зростання та зміцнення позицій на ринку, а також дозволяє зберегти робочі місця і збільшити вклад у розвиток економіки країни.

Ребрендинг заправок вже триває, частина нових автозаправних комплексів вже працюють під оновленим брендом.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 31 липня схвалив надання дозволу приватному підприємству «Укрпалетсистем» — оператору мережі автозаправних станцій UPG — на отримання контролю над 47 АЗС, що перебувають у власності компаній, які входять до групи «Приват».

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Джерело: Укрнафта.