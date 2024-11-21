10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року

У цій статті ми зібрали 10 найкращих видань, що пропонують як фундаментальні знання, так і сучасні інсайти про криптовалютні інвестиції. Ці книги допоможуть вам не лише зрозуміти основи, а й адаптуватися до швидкоплинного характеру криптовалютного світу

Світ криптовалют розвивається з небаченою швидкістю, відкриваючи перед інвесторами нові горизонти можливостей та викликів. Опанування цього ринку вимагає не лише сміливості, а й глибоких знань та стратегій, що допомагають ухвалювати зважені рішення.

У 2024 році, коли ринок цифрових активів стикається з новими регуляторними змінами, розширенням застосувань блокчейну та інноваціями в DeFi, книги стають незамінним джерелом досвіду та натхнення для початківців і професіоналів.

Найкращі книги про криптоінвестування

Топ-10 книг 2024 року про криптовалютні інвестиції, які варто прочитати:

“Основи біткоїнів та блокчейнів” Ентоні Льюїса “Криптоактиви: Посібник інноваційного інвестора про Біткоїн і не тільки” Кріса Берніске та Джека Татара “Цифрове золото”, Натаніель Поппер “Машина правди: Блокчейн і майбутнє всього”, Майкл Джей Кейсі та Пол Вігна “Бульбашка блокчейну або революція”, Адітья Агаше, Ніл Мехта та Парт Детройя “Єдина книга про інвестування в криптовалюту, яка вам коли-небудь знадобиться” від Freeman Publications “Криптовалюта: Як Біткоїн та цифрові гроші кидають виклик глобальному економічному порядку”, Пол Вігна та Майкл Джей Кейсі “Біткоїн-мільярдери”, Бен Мезріч “Вивчаємо Біткоїн”, Андреас М. Антонопулос “Нескінченна машина: Як армія криптохакерів будує наступний інтернет за допомогою Ethereum”, Каміла Руссо.

Розгляньмо кожну з них трохи детальніше.

“Основи біткоїнів та блокчейнів”, Ентоні Льюїс

Ця книга є чітким вступом до технології Біткоїна та блокчейну, вона розкриває основні елементи криптовалют та інфраструктури, що лежить в їх основі. Льюїс охоплює все — від криптомеханіки до ризиків безпеки у світі криптовалют, що робить книгу зрозумілою для початківців і глибокою для більш досвідчених читачів. Книга також містить поради щодо інвестування та інформацію про нові блокчейн-застосунки, що дає читачам основу для розуміння потенціалу та викликів криптовалют.

“Криптоактиви: Посібник інноваційного інвестора про Біткоїн і не тільки”, автори Кріс Берніске та Джек Татар

Ця книга, орієнтована на інвестиції, пропонує стратегічний підхід до розуміння та управління криптоактивами. Бурніске і Татар виходять за рамки Біткоїна, розглядаючи різні типи цифрових активів і надаючи практичні рекомендації щодо їх вартісної оцінки. Вони висвітлюють основи диверсифікації портфеля, ринкові цикли та довгострокові інвестиційні стратегії, прагнучи надати читачам впевненості в тому, що вони зможуть орієнтуватися на волатильному крипторинку.

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“Цифрове золото” Натаніеля Поппера

Дослідження Поппера у стилі оповідання про становлення Біткоїна — це захопливе видання для тих, хто цікавиться особистостями та подіями, які сформували криптовалютний простір. Зосереджуючись на культурному та економічному впливі Біткоїна, Поппер розповідає історії перших прихильників, фінансистів та технологічних ентузіастів, які вплинули на його зростання. Книга пропонує цінну інформацію про початковий скептицизм, основні прориви та успіх Біткоїна як новаторської цифрової валюти.

“Машина правди: Блокчейн і майбутнє всього”, Майкл Джей Кейсі та Пол Вігна

У цій книзі досліджується, як застосування блокчейну виходить за межі криптовалюти, і підкреслюється його потенціал для зміни галузей — від банківської справи до охорони здоров’я.

Кейсі та Вігна представляють оптимістичний, але збалансований погляд на блокчейн, зважуючи його потенційні переваги та можливі ризики. Книга ідеально підходить для читачів, які цікавляться тим, як блокчейн може сприяти прозорості та децентралізації в різних галузях.

“Бульбашка блокчейну або революція”, Адітья Агаше, Ніл Мехта та Парт Детройя

Ця книга, написана як для скептиків, так і для тих, хто вірить, розглядає хайп навколо технології блокчейн і допомагає читачам відокремити цінні інновації від швидкоплинних модних тенденцій. Автори аналізують реальні блокчейн-застосунки та занурюються в їхні потенційні обмеження, використовуючи конкретні приклади та думки експертів, щоб надати реалістичне уявлення про технологію. Читачі, які шукають чесного погляду на блокчейн, знайдуть цей посібник одночасно критичним та інформативним.

“Єдина книга про інвестування в криптовалюту, яка вам коли-небудь знадобиться” від Freeman Publications

Ідеальна для початківців, ця книга охоплює основи криптовалют, від популярних монет до безпечних методів зберігання. Автори висвітлюють інвестиційні стратегії, акцентуючи на тому, як уникнути розповсюджених пасток та шахрайства. Читачі знайдуть доступні поради щодо формування портфеля та підказки щодо розуміння ризиків криптотрейдингу.

“Криптовалюта: Як Біткоїн та цифрові гроші кидають виклик глобальному економічному порядку” Пол Вігна та Майкл Джей Кейсі

Вігна та Кейсі досліджують, як Біткоїн та цифрові валюти змінюють світові фінанси. Вони обговорюють економічні наслідки децентралізації, а також культурні та суспільні зміни, які вона приносить. Досліджуючи сильні сторони та потенційні пастки криптовалют, ця книга пропонує читачам цілісне розуміння впливу цифрової валюти на традиційні фінансові структури.

“Біткоїн-мільярдери” Бена Мезріча

Мезріч розповідає історію подорожі близнюків Вінклвосс від судового позову проти Facebook до перетворення на ключових гравців у криптовалюті. Ця біографічна розповідь дає змогу зазирнути в життя перших прихильників та інвесторів Біткоїна, пропонуючи розуміння того, яка рішучість необхідна для процвітання у нестабільному світі криптовалют.

“Вивчаємо Біткоїн”, Андреас М. Антонопулос

Ця книга є необхідною для всіх, хто цікавиться технічними аспектами роботи Біткоїна, і пропонує глибокі пояснення архітектури, транзакцій та безпеки першої криптовалюти. Антонопулос висвітлює практичні аспекти, такі як налаштування гаманця та верифікація в блокчейні, що робить її чудовим ресурсом для тих, хто хоче отримати технічне розуміння того, як функціонує Біткоїн.

“Нескінченна машина: Як армія криптохакерів будує наступний інтернет за допомогою Ethereum”, Каміла Руссо

Книга Руссо розповідає про створення та розвиток Ethereum, проливаючи світло на мотивацію та виклики, з якими зіткнувся засновник Ethereum Віталік Бутерін. Завдяки детальним розповідям, читачі отримують уявлення про те, як Ethereum стимулював розвиток DeFi та децентралізованих додатків, що робить цю книгу обов’язковою до прочитання для тих, хто цікавиться трансформаційним потенціалом Ethereum.

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За матеріалами koinly.io