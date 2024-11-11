Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна

Децентралізовані автономні організації (DAO) вже стали трендом у сфері цифрових технологій, змінюючи підхід до управління та співпраці в бізнесі. DAO пропонують інноваційну модель, де контроль та прийняття рішень передаються не центральній владі, а спільноті учасників, що діє на основі смарт-контрактів. Це не тільки відкриває нові можливості для бізнесу та інвестицій, а й підвищує прозорість, безпеку та незалежність організацій у різних галузях.

Правду кажучи, DAO не для всіх. Але якщо ви вже по вуха занурені в криптовалюту і хочете вийти на новий рівень — можливо, беручи участь в індустрії для отримання фінансового прибутку або співпрацюючи з метою створення наступного криптовалютного прориву, — тоді читайте далі, щоб дізнатися більше про інвестиції в DAO.

Що таке децентралізована автономна організація (DAO)

DAO — це організація, заснована на блокчейні, яка управляється виключно за допомогою комп’ютерного коду. Цей код дозволяє членам ДАО демократичним шляхом брати участь у її розвитку та функціонуванні.

DAO замінюють традиційні централізовані системи управління — ради директорів, юридичні структури, фінансових посередників та інших осіб, які приймають рішення, — на смарт-контракти, що працюють на блокчейні.

Ці смарт-контракти встановлюють кожне правило; вони відстежують кожну дію і транзакцію організації. Смарт-контракти забезпечують голосування, за допомогою якого члени організації приймають рішення. Детальніше про них у нашій статті “Як працюють смарт-контракти на блокчейні: покрокова інструкція”.

Яка мета DAO

Дивіться на DAO як на експериментальне підприємство, яке має на меті підняти ідею організації на надвисокий рівень. Уявіть собі організацію, яка не пов’язана географічними кордонами; яка працює з більшою прозорістю; яка керується консенсусом, а не ієрархією; компанію, яка може стати піонером нових форм (глобальної) співпраці; і систему, керовану кодексом, правила і дії якої стійкі до незаконного втручання і шахрайства.

Якщо це спрацює, то DAO потенційно можуть змінити спосіб, у який люди ведуть бізнес.

Які види DAO вже існують

Існує багато різних типів DAO. Але більшість з них можна розділити на кілька основних категорій:

Протокольні DAO використовуються для управління блокчейн-протоколами, де власники токенів ухвалюють рішення щодо майбутнього проєкту (наприклад, Uniswap DAO).

використовуються для управління блокчейн-протоколами, де власники токенів ухвалюють рішення щодо майбутнього проєкту (наприклад, Uniswap DAO). Сервісні DAO надають конкретні послуги, такі як управління, технічна підтримка, маркетинг або освіта (наприклад, dOrg). Багато пропозицій децентралізованих фінансів (DeFi) структуровані як DAO.

надають конкретні послуги, такі як управління, технічна підтримка, маркетинг або освіта (наприклад, dOrg). Багато пропозицій децентралізованих фінансів (DeFi) структуровані як DAO. Інвестиційні DAO схожі на децентралізовані венчурні фонди. Рішення про портфельні інвестиції приймаються колективно власниками токенів DAO (наприклад, BitDAO).

схожі на децентралізовані венчурні фонди. Рішення про портфельні інвестиції приймаються колективно власниками токенів DAO (наприклад, BitDAO). Грантові або філантропічні DAO існують для фінансування проєктів з відкритим вихідним кодом та громадських ініціатив. Рішення про виділення фінансування приймаються колективно членами DAO; фінансування часто здійснюється шляхом випуску криптоактивів, таких як токени та NFT, в обмін на фіатні гроші.

Вивчення можливостей DAO

Якщо ви зацікавлені в участі або інвестуванні в DAO, вам потрібно знати, як вона працює. Перш ніж співпрацювати з децентралізованою автономною організацією, проведіть належну перевірку та дослідження:

Визначте DAO, які вас цікавлять. Децентралізовані автономні організації працюють у різних секторах та галузях. DAO можуть служити різним цілям, в тому числі для отримання прибутку або для благодійних цілей. Ваш перший крок – дізнатися про DAO та визначити конкретні організації, які вас цікавлять. Зверніть увагу, що багато розмов про DAO, особливо про нові організації, відбуваються на X (раніше Twitter). Вивчіть конкретні DAO. Наступним кроком буде дослідження вашого списку DAO, щоб дізнатися про їхні правила та вимоги. Наприклад, деякі DAO можуть встановити, що кількість голосів пропорційна кількості токенів, якими ви володієте. Інша DAO може вимагати, щоб пропозиції були схвалені відсотковою більшістю її членів. Ці правила записані в смарт-контрактах DAO, і кожна DAO працює по-своєму. Оберіть DAO. Тепер найцікавіша частина: вибір DAO, яка найкраще вам підходить. В ідеалі, ваш вибір – це організація, яка заслуговує на довіру та відповідає вашим професійним і особистим інтересам. Функції та сфери використання проєктів DAO все ще розвиваються. Наразі більшість DAO зосереджені на проєктах, пов’язаних з управлінням протоколами, фінансуванням, правом власності, створенням контенту та колабораціями. Це вже охоплює широкий спектр професійних і особистих інтересів, від філантропії до медіа та володіння предметами колекціонування. Якщо ви не можете знайти DAO, що відповідає вашим конкретним інтересам прямо зараз, не хвилюйтеся; ймовірно, така організація з’явиться в міру того, як рух «DAOістів» набиратиме обертів. Відповідайте вимогам DAO. Ваша офіційна участь у децентралізованій автономній організації починається, коли ви відповідаєте вимогам DAO. Критерії для вступу в DAO можуть варіюватися від володіння певними токенами до використання певного криптогаманця і взаємодії зі смарт-контрактами.

Плюси та мінуси децентралізованих автономних організацій

DAO можна вважати революційними завдяки їхній здатності замінити потребу в централізованому управлінні, але DAO не позбавлені недоліків. Розгляньмо кілька важливих «за» і «проти».

За що варто любити DAO. Існує кілька ключових переваг організації, яка працює автономно на блокчейні:

Організаційна структура позбавлена ієрархії та контролю з боку одного суб’єкта.

DAO є глобально інклюзивними, високомасштабованими та адаптивними до змін.

Операції прозорі — вони існують на блокчейні.

Функціонування в режимі 24/7 підвищує ефективність DAO.

Процес прийняття рішень демократизований.

Ризики та недоліки DAO. Ось за що не варто любити децентралізовані автономні організації:

Вразливості смарт-контрактів можуть створювати значні ризики для безпеки.

DAO працюють в невизначеному і потенційно суперечливому регуляторному середовищі.

Участь у DAO може вимагати значних технічних знань.

Волатильність цін на токени може негативно впливати на DAO, особливо якщо токени неліквідні. Детальніше про це ми писали у статті “Роль спекуляцій у волатильності цін криптовалют”.

Інвестиції в DAO для тих, хто, ймовірно, вже глибоко занурився в криптосферу.

Як і у випадку з більшістю вкладень у галузі, що розвиваються, мова йде про те, щоб вскочити в перший вагон та отримати потенційно великий прибуток.

Як і всі нові технології інвестування, простір DAO сповнений ризиків. Тому пам’ятайте: якщо ви беретеся за справу, робіть це з обережністю.

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Допоміжні джерела: britannica.com, midao.org