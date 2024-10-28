Як працюють смарт-контракти на блокчейні: покрокова інструкція

Уявіть собі світ, в якому контракти виконуються самі по собі, а довіра встановлюється і підтримується лише рядками захищеного від підробки коду. Це світ смарт-контрактів — комп’ютерних програм на основі блокчейну або протоколів транзакцій, які функціонують як цифрові угоди

У сучасному цифровому світі смарт-контракти стали основою багатьох інновацій у фінансах, праві та логістиці. Ця технологія дозволяє користувачам обмінюватися цінностями, активами та зобов’язаннями без посередників, зменшуючи ризики та витрати.

У цій статті ми розглянемо, що таке смарт-контракти, як вони функціонують на блокчейні, та які переваги надають користувачам. Завдяки покроковій інструкції ви зможете зрозуміти основи створення та застосування смарт-контрактів.

Що таке смарт-контракти

Смарт-контракт, як і будь-який інший контракт, — це угода між сторонами. Вони використовують код для отримання переваг технології блокчейн, включаючи ефективність, прозорість та безпеку. Тобто смарт-контракт — це самовиконувана програма з набором умов, які автоматично виконуються на блокчейні, коли сторони дотримуються певних правил чи вимог.

Основна ідея смарт-контракту полягає в тому, щоб забезпечити надійність і прозорість угоди без необхідності довіряти посереднику. Смарт-контракти часто використовуються в блокчейнах, таких як Ethereum, де вони дозволяють учасникам автоматизувати угоди та уникати ручної обробки.

Цифрова природа смарт-контрактів означає, що їх можна запрограмувати на автоматичне виконання в шести кроках.

1. Сторони погоджуються з умовами та положеннями

Перед створенням смарт-контракту його учасники мають дійти згоди щодо всіх умов угоди. Це найважливіший крок, адже від нього залежить точність та справедливість виконання контракту. Учасники визначають конкретні ситуації чи події, які активують контракт, а також перелік дій, які смарт-контракт повинен виконати за цих умов.

Наприклад, якщо контракт укладається між продавцем і покупцем, його умовами можуть бути: оплата за товар буде здійснена автоматично після підтвердження доставки. Чітке визначення умов — це те, що дозволяє смарт-контрактам виконуватися без втручання третіх сторін, адже всі правила прописані наперед.

2. Написання коду контракту

Після узгодження умов контракту розпочинається етап кодування. Смарт-контракти, розроблені на популярних блокчейнах, таких як Ethereum, зазвичай пишуться мовою програмування Solidity. Solidity схожа на JavaScript і дозволяє створювати правила та логіку, за якими контракт працює. Основне завдання цього етапу — максимально точно перевести умови угоди на мову коду, щоб уникнути неоднозначностей.

Код включає всі домовленості: що повинно відбутися за певних умов, які активи будуть залучені, які дії виконані, і як саме буде відбуватися автоматичне виконання умов. Написання коду вимагає ретельної перевірки, щоб уникнути помилок, які можуть призвести до некоректного виконання контракту.

3. Деплой (розгортання) на блокчейні

Як тільки контракт готовий і всі умови закодовані, його розгортають (деплоять) у блокчейні. Цей процес означає завантаження коду на платформу блокчейну, де контракт стає частиною децентралізованої мережі. Після розгортання смарт-контракт стає незмінним: його більше не можна редагувати або видалити.

Це одна з найважливіших особливостей смарт-контрактів на блокчейні. Невідворотність коду гарантує, що жодна зі сторін не зможе змінити умови або вплинути на результат контракту після його розгортання. Ця прозорість і незмінність робить смарт-контракти надійними для ділових відносин.

4. Активація смарт-контракту

Активація смарт-контракту відбувається автоматично за умов, визначених на етапі створення. Подія активації може бути різною: внесення депозиту, досягнення певної дати або виконання іншої дії.

Коли відбувається активація, смарт-контракт автоматично перевіряє, чи всі умови виконані, і переходить до виконання прописаних дій. Наприклад, у разі доставки товару контракт може ініціювати переказ коштів продавцеві.

5. Автоматичне виконання умов

Після активації контракт автоматично виконує прописані в ньому дії. Це може бути переказ грошей з одного рахунку на інший, підтвердження прав власності чи навіть виконання складних логічних операцій, таких як обчислення або перерозподіл активів.

Цей етап є ключовим для смарт-контрактів, оскільки він усуває потребу в посередниках. Наприклад, у банківських угодах часто необхідно, щоб сторони довіряли третій стороні, як-от банку. Смарт-контракт, однак, виконує дії автоматично і прозоро, що робить процес швидшим, надійнішим і менш витратним.

6. Завершення угоди та запис у блокчейн

Після виконання всіх умов угоди контракт автоматично завершується, і результати операції записуються у блокчейні. Цей запис є незмінним і доступним для всіх учасників. Завдяки цьому всі результати угоди є прозорими та можуть бути підтверджені в будь-який час. Завершення смарт-контракту також може передбачати знищення самого контракту, якщо він більше не потрібен, або ж його автоматичне архівування для подальшої перевірки.

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Кожен із цих етапів робить смарт-контракти зручними для використання у багатьох галузях, включаючи фінанси, право, логістику та багато інших. Такий покроковий процес забезпечує надійність, зменшує витрати та дозволяє уникнути людських помилок, що робить смарт-контракти основою майбутніх децентралізованих технологій.

Що потрібно, щоб створити смарт-контракт

Щоб створити смарт-контракт, необхідно мати знання про блокчейн-технології, доступ до відповідного програмного забезпечення та ще кілька важливих компонентів. Ось основні кроки та ресурси, які знадобляться для створення смарт-контракту:

1. Вибір платформи для смарт-контрактів

Найпопулярнішими платформами для створення смарт-контрактів є:

Ethereum : Першопроходець у сфері смарт-контрактів, підтримує мову програмування Solidity.

: Першопроходець у сфері смарт-контрактів, підтримує мову програмування Solidity. Binance Smart Chain (BSC) : Сумісна з Ethereum і швидша для транзакцій платформа.

: Сумісна з Ethereum і швидша для транзакцій платформа. Polkadot, Solana, Cardano та інші блокчейни, які також підтримують смарт-контракти.

Вибір платформи залежить від цілей вашого проєкту, обсягу комісій та швидкості транзакцій.

2. Знання мов програмування для смарт-контрактів

Більшість смарт-контрактів пишуться мовою Solidity (проста у вивченні для новачків, але потребує ретельної уваги до деталей через ризик помилок), але використовуються й інші мови:

Rust : Використовується для Solana, вимагає складніших знань, але дозволяє створювати високопродуктивні смарт-контракти.

: Використовується для Solana, вимагає складніших знань, але дозволяє створювати високопродуктивні смарт-контракти. Vyper: Альтернатива Solidity для Ethereum, яка акцентує на простоті та безпеці.

3. Середовище для написання та тестування контракту

Remix IDE : Вебінструмент для розробки та тестування смарт-контрактів на Solidity. Простий і зручний для новачків, підтримує пряме розгортання контрактів на блокчейні.

: Вебінструмент для розробки та тестування смарт-контрактів на Solidity. Простий і зручний для новачків, підтримує пряме розгортання контрактів на блокчейні. Truffle Suite : Комплексний інструмент для розробки, тестування та розгортання смарт-контрактів. Часто використовується з Ethereum, сумісний із JavaScript.

: Комплексний інструмент для розробки, тестування та розгортання смарт-контрактів. Часто використовується з Ethereum, сумісний із JavaScript. Ganache : Інструмент від Truffle для створення локального блокчейну, що дозволяє тестувати контракти без витрат на комісії та ризику реальних втрат.

: Інструмент від Truffle для створення локального блокчейну, що дозволяє тестувати контракти без витрат на комісії та ризику реальних втрат. Hardhat: Платформа для розробників Ethereum, що дозволяє налагоджувати контракти, тестувати їх, запускати локальні мережі та розгортати на реальних блокчейнах.

4. Криптовалюта для оплати газу (комісії)

Для розгортання смарт-контракту в реальній мережі необхідно сплатити комісію (відома як “газ”) у криптовалюті, що використовується на платформі. Бюджет на комісії залежить від складності контракту, поточного навантаження мережі та обраної платформи. Детальніше про це у нашій статті “Ethereum gas: Як працюють газові комісії в блокчейні Ethereum”.

Чи безпечні смарт-контракти

Смарт-контракти потенційно можуть замінити довіру до людей на довіру до коду. Розробники смарт-контрактів вживають заходів для максимізації та перевірки безпеки своїх контрактів, але фізичне, технологічне та регуляторне середовище, в якому працює смарт-контракт, може зробити його вразливим до зовнішніх ризиків. Наприклад:

Технічно обґрунтований контракт може не мати юридичної сили.

Контракту може бракувати інтероперабельності, що робить його несумісним з іншими блокчейн-мережами, необхідними для завершення певної транзакції (або виконання певного контракту).

Смарт-контракти вразливі до помилок у кодуванні, що може призвести до неочікуваних результатів.

Перевантаженість мережі та висока комісія за транзакції можуть вплинути на виконання контракту та його вигідність.

Оцінка безпеки смарт-контрактів є важливою частиною розуміння того, як вони працюють. Смарт-контракти найбільш безпечні, якщо їх розробка включає:

Першокласне програмування, яке надає пріоритет функціям безпеки.

Ретельне тестування перед розгортанням.

Регулярний аудит коду смарт-контракту.

Перевірка продуктивності у всіх можливих середовищах.

Оновлення коду смарт-контракту за необхідності.

Максимізація прозорості смарт-контракту.

Визначення того, що смарт-контракт є юридично обов’язковим.

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що смарт-контракти самостійно виконують угоди на основі заздалегідь визначених протоколів. Їх здатність виконувати цю функцію в автоматизованому і захищеному від підробки середовищі робить їх однією з найінноваційніших і найперспективніших технологій.

Замінюючи довіру до централізованих установ довірою до сумісного з блокчейном комп’ютерного коду, смарт-контракти можуть відкрити еру автоматизованих «систем без довіри».

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Допоміжні джерела: britannica.com