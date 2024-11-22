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OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT

22.11.2024 16:20
Ольга Деркач
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Компанія-творець ChatGPT OpenAI розглядає можливість розробки веббраузера, який би поєднувався з її чат-ботом

OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT

OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT Фото: freepik.com

OpenAI обговорювала пошуковий продукт з розробниками вебсайтів і застосунків, такими як Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline, повідомили джерела, які бачили прототипи або проєкти цих продуктів.

Цей крок може зіштовхнути компанію, очолювану Семом Альтманом, з Google, яка контролює левову частку ринку браузерів і пошукових систем. OpenAI вже вийшла на ринок пошуку з пошуковою системою SearchGPT.

Компанія Alphabet, що належить Google, намагається збільшити свою вагу в галузі штучного інтелекту (ШІ) з моменту запуску ChatGPT наприкінці 2022 року, відповівши на це власним генеративним чат-ботом зі штучним інтелектом Gemini.

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Домінування Google на ринку браузерів стало хитким після того, як Міністерство юстиції США заявило, що компанія повинна продати свій браузер Chrome, щоб покласти край монополії на пошук в інтернеті.

OpenAI також обговорювала можливість включення функцій штучного інтелекту в пристрої Samsung, які є ключовим бізнес-партнером Google.

Компанія вже має партнерство з Apple, в рамках якого функції Apple Intelligence виробника iPhone на нових пристроях працюють з використанням технології OpenAI.

Але наразі зазначається, що OpenAI навіть не наблизилася до запуску браузера.

Нагадаємо, що OpenAI запустила пошукову систему ChatGPT Search. У четвер, 31 жовтня, компанія OpenAI запустила функцію пошуку в ChatGPT. Новинка має скласти потужну конкуренцію Google, Bing від Microsoft та Perplexity. Як заявили в OpenAI, остання версія чат-боту може отримувати доступ до інформації з усього інтернету в режимі реального часу, включаючи новини, ціни на акції та спортивні результати.

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За матеріалами: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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