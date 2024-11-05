Екскерівниця розробки Orion від Meta приєдналася до OpenAI

Колишня керівниця відділу окулярів доповненої реальності компанії Meta оголосила, що приєднується до OpenAI, щоб очолити напрямок робототехніки та споживчого обладнання

Кейтлін Калиновські була керівником апаратного забезпечення. Вона керувала створенням Orion, вражаючого прототипу доповненої реальності, який Meta нещодавно продемонструвала на щорічній конференції Connect.

Калиновскі також очолювала команду розробників окулярів віртуальної реальності Meta протягом приблизно дев’яти років. До цього вона працювала в Apple, розробляючи апаратне забезпечення для MacBook.

«Я рада повідомити, що приєднуюся до OpenAI, щоб очолити напрямок робототехніки та споживчого обладнання, — написала Калиновскі. — У своїй новій ролі я спочатку зосереджуся на роботі в галузі робототехніки та партнерствах, щоб допомогти впровадити ШІ у фізичний світ і розкрити його переваги для людства».

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Можливо, Калиновскі працюватиме зі своїм старим босом, колишнім керівником Apple Джоні Айвом, над новим апаратним пристроєм ШІ, який OpenAI і стартап Айва LoveFrom створюють разом.

У вересні Айв підтвердив, що створює апаратний продукт разом з OpenAI, описавши його як «продукт, який використовує ШІ для створення комп’ютерного досвіду, який є менш соціально деструктивним, ніж iPhone».

Нещодавно OpenAI також почала наймати інженерів-дослідників для команди робототехніки, яка має на меті допомогти партнерам OpenAI впроваджувати мультимодальний ШІ в їхнє обладнання.

Кілька компаній вже впроваджують моделі OpenAI у своє обладнання. Найвідоміша з них — Apple, яка запустить інтеграцію ChatGPT для iPhone пізніше цього року. Інша — робототехнічна компанія Figure, чий гуманоїдний робот 01 використовує програмне забезпечення OpenAI для розмов.

Нагадаємо, що OpenAI запустила пошукову систему ChatGPT Search. Остання версія чат-боту може отримувати доступ до інформації з усього інтернету в режимі реального часу, включаючи новини, ціни на акції та спортивні результати.

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За матеріалами: TechCrunch.