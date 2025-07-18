АМКУ оштрафував «Радабанк» на ₴8 млн

17 липня 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв рішення, яким визнав, що АТ «АБ «Радабанк» вчинило два порушення

Йде про порушення пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». «Радабанк» подав інформацію в неповному обсязі на вимоги заступника голови Комітету — державного уповноваженого.

В рамках здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції Комітет надіслав на адресу банку дві вимоги про обставини отримання клієнтом банківської гарантії.

Обов’язок надання банком такої інформації передбачено Законом України «Про Антимонопольний комітет України», а також Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Проте АТ «АБ «Радабанк» не виконало законні вимоги АМКУ та надало інформацію в неповному обсязі, чим вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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За зазначені порушення на АТ «АБ «Радабанк» накладено штраф у загальному розмірі 8 173 340 грн.

АМКУ наголошує на обов’язковості виконання суб’єктами господарювання вимог, встановлених законодавством про захист економічної конкуренції, а також на необхідності повного і своєчасного надання інформації на вимоги Комітету.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР. Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі.

Раніше ми писали, що АМКУ оштрафував компанію «Нова девелоп», яка входить до групи Nova, що належить бізнесменам Володимиру Поперешнюку та Вʼячеславу Климову, на 643 666 грн. Причиною санкцій стало придбання частки у логістичній компанії «Бест логістик груп» без попереднього дозволу АМКУ, що є порушенням вимог антимонопольного законодавства.

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Джерело: АМКУ.