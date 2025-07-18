Як змінилася середня зарплата в Україні у липні

Український ринок праці демонструє стійкість і продовжує розвиватися, незважаючи на складні умови воєнного періоду та загальну економічну нестабільність. Одним із важливих індикаторів цієї динаміки є зростання середньої заробітної плати. Станом на липень 2025 року цей показник продовжує поступово підвищуватися, хоча темпи цього зростання значно варіюються залежно від регіону
Середня заробітна плата в Україні за регіонами
Згідно з оновленими даними платформи Work.ua, яка проаналізувала 191 545 вакансій, розміщених у липні, середня заробітна плата в Україні становить 25 000 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це на 22% більше. Водночас у порівнянні з червнем 2025 року показник не змінився, що може свідчити про тимчасову стабілізацію темпів зростання.
У розрізі міст і регіонів ситуація виглядає так:
- Київ — 30 000 грн (зростання на 23% за рік);
- Львів — 26 300 грн (+19%);
- Ужгород — 25 000 грн (+25%);
- Дніпро — 24 000 грн (+20%);
- Одеса — 24 000 грн (+20%);
- Чернівці — 23 500 грн (+18%);
- Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%);
- Хмельницький — 22 500 грн (+22%);
- Рівне — 22 500 грн (+25%);
- Тернопіль — 22 500 грн (+18%);
- Харків — 22 300 грн (+25%);
- Вінниця — 22 000 грн (+22%);
- Черкаси — 21 500 грн (+19%);
- Луцьк — 21 500 грн (+23%);
- Полтава — 21 000 грн (+20%);
- Запоріжжя — 20 000 грн (+18%);
- Житомир — 20 000 грн (+14%);
- Миколаїв — 20 000 грн (+14%);
- Кропивницький — 20 000 грн (+21%);
- Чернігів — 19 500 грн (+18%);
- Херсон — 19 000 грн (+13%);
- Суми — 18 500 грн (+23%).
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Як видно, найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано в столиці. Водночас деякі західні й центральні регіони, як-от Ужгород, Харків та Рівне, демонструють вражаючу динаміку річного приросту — +25%.
Місячна динаміка змін у середній зарплаті
Порівнюючи липневі дані із червневими, можна побачити, що в низці областей спостерігається незначне, але стабільне зростання рівня запропонованих зарплат. Зокрема:
- У Києві, Рівному, Тернополі, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Кропивницькому, Херсоні та Сумах середня зарплата зросла на 500 грн;
- На 400 грн підвищення зафіксовано в Одесі та Чернігові;
- У Львові та Харкові середня оплата праці зросла на 300 грн;
- В Івано-Франківську — на 200 грн.
Водночас у Ужгороді, Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому, Черкасах, Запоріжжі, Житомирі та Миколаєві рівень заробітної плати не зазнав змін порівняно з попереднім місяцем.
Ці коливання свідчать про неоднорідність ринку праці в регіонах, яка формується під впливом багатьох чинників — від динаміки релокації бізнесу до секторальної структури економіки в кожній області.
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Джерело: Novyny.Live.