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Як змінилася середня зарплата в Україні у липні

18.07.2025 12:00
Ольга Деркач

Український ринок праці демонструє стійкість і продовжує розвиватися, незважаючи на складні умови воєнного періоду та загальну економічну нестабільність. Одним із важливих індикаторів цієї динаміки є зростання середньої заробітної плати. Станом на липень 2025 року цей показник продовжує поступово підвищуватися, хоча темпи цього зростання значно варіюються залежно від регіону

Як змінилася середня зарплата в Україні у липні

Як змінилася середня зарплата в Україні у липні Фото: tr.tax.gov.ua

Середня заробітна плата в Україні за регіонами

Згідно з оновленими даними платформи Work.ua, яка проаналізувала 191 545 вакансій, розміщених у липні, середня заробітна плата в Україні становить 25 000 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це на 22% більше. Водночас у порівнянні з червнем 2025 року показник не змінився, що може свідчити про тимчасову стабілізацію темпів зростання.

У розрізі міст і регіонів ситуація виглядає так:

  • Київ — 30 000 грн (зростання на 23% за рік);
  • Львів — 26 300 грн (+19%);
  • Ужгород — 25 000 грн (+25%);
  • Дніпро — 24 000 грн (+20%);
  • Одеса — 24 000 грн (+20%);
  • Чернівці — 23 500 грн (+18%);
  • Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%);
  • Хмельницький — 22 500 грн (+22%);
  • Рівне — 22 500 грн (+25%);
  • Тернопіль — 22 500 грн (+18%);
  • Харків — 22 300 грн (+25%);
  • Вінниця — 22 000 грн (+22%);
  • Черкаси — 21 500 грн (+19%);
  • Луцьк — 21 500 грн (+23%);
  • Полтава — 21 000 грн (+20%);
  • Запоріжжя — 20 000 грн (+18%);
  • Житомир — 20 000 грн (+14%);
  • Миколаїв — 20 000 грн (+14%);
  • Кропивницький — 20 000 грн (+21%);
  • Чернігів — 19 500 грн (+18%);
  • Херсон — 19 000 грн (+13%);
  • Суми — 18 500 грн (+23%).

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Як видно, найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано в столиці. Водночас деякі західні й центральні регіони, як-от Ужгород, Харків та Рівне, демонструють вражаючу динаміку річного приросту — +25%.

Місячна динаміка змін у середній зарплаті

Порівнюючи липневі дані із червневими, можна побачити, що в низці областей спостерігається незначне, але стабільне зростання рівня запропонованих зарплат. Зокрема:

  • У Києві, Рівному, Тернополі, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Кропивницькому, Херсоні та Сумах середня зарплата зросла на 500 грн;
  • На 400 грн підвищення зафіксовано в Одесі та Чернігові;
  • У Львові та Харкові середня оплата праці зросла на 300 грн;
  • В Івано-Франківську — на 200 грн.

Водночас у Ужгороді, Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому, Черкасах, Запоріжжі, Житомирі та Миколаєві рівень заробітної плати не зазнав змін порівняно з попереднім місяцем.

Ці коливання свідчать про неоднорідність ринку праці в регіонах, яка формується під впливом багатьох чинників — від динаміки релокації бізнесу до секторальної структури економіки в кожній області.

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Джерело: Novyny.Live.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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