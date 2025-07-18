Як змінилася середня зарплата в Україні у липні

Український ринок праці демонструє стійкість і продовжує розвиватися, незважаючи на складні умови воєнного періоду та загальну економічну нестабільність. Одним із важливих індикаторів цієї динаміки є зростання середньої заробітної плати. Станом на липень 2025 року цей показник продовжує поступово підвищуватися, хоча темпи цього зростання значно варіюються залежно від регіону

Середня заробітна плата в Україні за регіонами

Згідно з оновленими даними платформи Work.ua, яка проаналізувала 191 545 вакансій, розміщених у липні, середня заробітна плата в Україні становить 25 000 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це на 22% більше. Водночас у порівнянні з червнем 2025 року показник не змінився, що може свідчити про тимчасову стабілізацію темпів зростання.

У розрізі міст і регіонів ситуація виглядає так:

Київ — 30 000 грн (зростання на 23% за рік);

Київ — 30 000 грн (зростання на 23% за рік); Львів — 26 300 грн (+19%);

Львів — 26 300 грн (+19%); Ужгород — 25 000 грн (+25%);

Ужгород — 25 000 грн (+25%); Дніпро — 24 000 грн (+20%);

Дніпро — 24 000 грн (+20%); Одеса — 24 000 грн (+20%);

Одеса — 24 000 грн (+20%); Чернівці — 23 500 грн (+18%);

Чернівці — 23 500 грн (+18%); Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%);

Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%); Хмельницький — 22 500 грн (+22%);

Хмельницький — 22 500 грн (+22%); Рівне — 22 500 грн (+25%);

Рівне — 22 500 грн (+25%); Тернопіль — 22 500 грн (+18%);

Тернопіль — 22 500 грн (+18%); Харків — 22 300 грн (+25%);

Харків — 22 300 грн (+25%); Вінниця — 22 000 грн (+22%);

Вінниця — 22 000 грн (+22%); Черкаси — 21 500 грн (+19%);

Черкаси — 21 500 грн (+19%); Луцьк — 21 500 грн (+23%);

Луцьк — 21 500 грн (+23%); Полтава — 21 000 грн (+20%);

Полтава — 21 000 грн (+20%); Запоріжжя — 20 000 грн (+18%);

Запоріжжя — 20 000 грн (+18%); Житомир — 20 000 грн (+14%);

Житомир — 20 000 грн (+14%); Миколаїв — 20 000 грн (+14%);

Миколаїв — 20 000 грн (+14%); Кропивницький — 20 000 грн (+21%);

Кропивницький — 20 000 грн (+21%); Чернігів — 19 500 грн (+18%);

Чернігів — 19 500 грн (+18%); Херсон — 19 000 грн (+13%);

Херсон — 19 000 грн (+13%); Суми — 18 500 грн (+23%).

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Як видно, найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано в столиці. Водночас деякі західні й центральні регіони, як-от Ужгород, Харків та Рівне, демонструють вражаючу динаміку річного приросту — +25%.

Місячна динаміка змін у середній зарплаті

Порівнюючи липневі дані із червневими, можна побачити, що в низці областей спостерігається незначне, але стабільне зростання рівня запропонованих зарплат. Зокрема:

У Києві, Рівному, Тернополі, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Кропивницькому, Херсоні та Сумах середня зарплата зросла на 500 грн;

На 400 грн підвищення зафіксовано в Одесі та Чернігові;

У Львові та Харкові середня оплата праці зросла на 300 грн;

В Івано-Франківську — на 200 грн.

Водночас у Ужгороді, Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому, Черкасах, Запоріжжі, Житомирі та Миколаєві рівень заробітної плати не зазнав змін порівняно з попереднім місяцем.

Ці коливання свідчать про неоднорідність ринку праці в регіонах, яка формується під впливом багатьох чинників — від динаміки релокації бізнесу до секторальної структури економіки в кожній області.

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Джерело: Novyny.Live.