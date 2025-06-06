Середня зарплата в Україні зросла на 24% за рік — Держстат

У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата штатного працівника в Україні становить 23 460 гривень, що еквівалентно приблизно $562 за середньоринковим курсом

Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики.

У річному вимірі зростання становить 24,1% — у цей же час 2024 року середня зарплата дорівнювала 21 473 гривні (приблизно $535).

Нагадаємо, що показник до повномасштабного вторгнення — 2021 року — становив близько $514. Це свідчить про певну стабілізацію економіки та поступове відновлення платоспроможності українців, попри продовження бойових дій і внутрішні економічні виклики.

Найвищі середні зарплати традиційно зафіксовані у Києві, а також у Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях. За видами діяльності найбільше заробляють працівники IT-сфери, фінансового сектора, енергетики та транспорту. Водночас найбільш відстають за рівнем оплати праці працівники освіти, медицини та сфери послуг.

Зростання номінальних зарплат у 2025 році пояснюється одразу кількома факторами. По-перше, це адаптація бізнесу до нових умов воєнної економіки — зокрема, релокація компаній у безпечніші регіони, часткове відновлення ланцюгів постачання та розвиток сектору цифрових послуг. По-друге, зростає попит на кваліфіковану робочу силу, особливо в індустріях, орієнтованих на експорт або ІТ.

Читайте також: Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

Проте експерти наголошують, що реальне зростання доходів дещо стримується інфляцією та ослабленням гривні, яке спостерігалося на початку року. За оцінками НБУ, рівень споживчої інфляції у першому кварталі 2025 року коливався в межах 7-8% річних, що нівелює частину зростання номінальних доходів населення.

Крім того, варто враховувати і тіньову складову економіки — багато українців отримують частину доходів неофіційно або працюють за кордоном, пересилаючи кошти в Україну. За даними НБУ, обсяг грошових переказів з-за кордону скорочується, проте залишається вагомим чинником підтримки споживчого попиту.

У другому кварталі 2025 року аналітики очікують уповільнення темпів зростання зарплат, але не прогнозують падіння. Бізнес адаптувався до нової реальності, а державна політика зосереджена на підтримці експорту, відновленні інфраструктури та розвитку внутрішнього виробництва — усе це створює базу для подальшої стабілізації доходів населення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній

Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи

Допоміжні матеріали gazeta.ua, donpatriot.news.