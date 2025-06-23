Де в Україні найвища середня зарплата

У червні 2025 року середня заробітна плата в Україні демонструє позитивну динаміку. Водночас темпи зростання нерівномірні: у деяких регіонах показники змінюються активніше, в інших — повільніше
Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.
Далі розглянемо актуальні дані про стан зарплат у різних містах країни та проаналізуємо, де відбулося найбільше зростання за рік.
Середні зарплати у містах України
Згідно з аналітикою Work.ua, у червні 2025 року середня заробітна плата за 192 452 вакансіями на платформі становить 25 000 грн, що на 25% більше, ніж у червні минулого року.
Міста можна умовно поділити на три групи за рівнем запропонованої зарплати:
Понад 22 000 грн:
- Київ — 29 500 грн;
- Львів — 26 000 грн;
- Ужгород — 25 000 грн;
- Дніпро — 24 000 грн;
- Одеса — 23 600 грн;
- Чернівці — 23 500 грн;
- Івано-Франківськ — 22 800 грн;
- Хмельницький — 22 500 грн.
Від 20 000 до 22 000 грн:
- Харків, Рівне, Тернопіль — по 22 000 грн;
- Вінниця, Черкаси — по 21 500 грн;
- Луцьк — 21 000 грн;
- Полтава — 20 500 грн;
- Запоріжжя, Житомир, Миколаїв — по 20 000 грн.
Менше ніж 20 000 грн:
- Кропивницький — 19 500 грн;
- Чернігів — 19 100 грн;
- Херсон — 18 500 грн;
- Суми — 18 000 грн.
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Де зарплати зросли найбільше
Показники зростання зарплат в Україні істотно різняться залежно від регіону.
Найпомітніше підвищення середньої зарплати зафіксовано у Рівному — +26% порівняно з червнем 2024 року. Майже такі самі темпи мають Хмельницький та Ужгород — +25%.
До лідерів за приростом також належать:
- Київ, Вінниця, Черкаси — по +23%;
- Харків, Кропивницький — по +22%;
- Львів, Чернівці, Запоріжжя — по +21%;
- Дніпро, Луцьк, Суми — по +20%;
- Тернопіль, Чернігів — по +19%;
- Одеса — +18%;
- Полтава — +17%.
Найповільніше середня зарплата зростала в Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську — лише +14%. А Херсон показав найнижчу динаміку — зростання становило всього 9%.
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