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Де в Україні найвища середня зарплата

23.06.2025 11:40
Микола Деркач
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У червні 2025 року середня заробітна плата в Україні демонструє позитивну динаміку. Водночас темпи зростання нерівномірні: у деяких регіонах показники змінюються активніше, в інших — повільніше

Де в Україні найвища середня зарплата

Де в Україні найвища середня зарплата Фото: tr.tax.gov.ua

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

Далі розглянемо актуальні дані про стан зарплат у різних містах країни та проаналізуємо, де відбулося найбільше зростання за рік.

Середні зарплати у містах України

Згідно з аналітикою Work.ua, у червні 2025 року середня заробітна плата за 192 452 вакансіями на платформі становить 25 000 грн, що на 25% більше, ніж у червні минулого року.

Міста можна умовно поділити на три групи за рівнем запропонованої зарплати:

Понад 22 000 грн:

  • Київ — 29 500 грн;
  • Львів — 26 000 грн;
  • Ужгород — 25 000 грн;
  • Дніпро — 24 000 грн;
  • Одеса — 23 600 грн;
  • Чернівці — 23 500 грн;
  • Івано-Франківськ — 22 800 грн;
  • Хмельницький — 22 500 грн.

Від 20 000 до 22 000 грн:

  • Харків, Рівне, Тернопіль — по 22 000 грн;
  • Вінниця, Черкаси — по 21 500 грн;
  • Луцьк — 21 000 грн;
  • Полтава — 20 500 грн;
  • Запоріжжя, Житомир, Миколаїв — по 20 000 грн.

Менше ніж 20 000 грн:

  • Кропивницький — 19 500 грн;
  • Чернігів — 19 100 грн;
  • Херсон — 18 500 грн;
  • Суми — 18 000 грн.

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Де зарплати зросли найбільше

Показники зростання зарплат в Україні істотно різняться залежно від регіону.

Найпомітніше підвищення середньої зарплати зафіксовано у Рівному — +26% порівняно з червнем 2024 року. Майже такі самі темпи мають Хмельницький та Ужгород — +25%.

До лідерів за приростом також належать:

  • Київ, Вінниця, Черкаси — по +23%;
  • Харків, Кропивницький — по +22%;
  • Львів, Чернівці, Запоріжжя — по +21%;
  • Дніпро, Луцьк, Суми — по +20%;
  • Тернопіль, Чернігів — по +19%;
  • Одеса — +18%;
  • Полтава — +17%.

Найповільніше середня зарплата зростала в Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську — лише +14%. А Херсон показав найнижчу динаміку — зростання становило всього 9%.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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