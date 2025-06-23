Де в Україні найвища середня зарплата

У червні 2025 року середня заробітна плата в Україні демонструє позитивну динаміку. Водночас темпи зростання нерівномірні: у деяких регіонах показники змінюються активніше, в інших — повільніше

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

Далі розглянемо актуальні дані про стан зарплат у різних містах країни та проаналізуємо, де відбулося найбільше зростання за рік.

Середні зарплати у містах України

Згідно з аналітикою Work.ua, у червні 2025 року середня заробітна плата за 192 452 вакансіями на платформі становить 25 000 грн, що на 25% більше, ніж у червні минулого року.

Міста можна умовно поділити на три групи за рівнем запропонованої зарплати:

Понад 22 000 грн:

Київ — 29 500 грн;

Львів — 26 000 грн;

Ужгород — 25 000 грн;

Дніпро — 24 000 грн;

Одеса — 23 600 грн;

Чернівці — 23 500 грн;

Івано-Франківськ — 22 800 грн;

Хмельницький — 22 500 грн.

Від 20 000 до 22 000 грн:

Харків, Рівне, Тернопіль — по 22 000 грн;

Вінниця, Черкаси — по 21 500 грн;

Луцьк — 21 000 грн;

Полтава — 20 500 грн;

Запоріжжя, Житомир, Миколаїв — по 20 000 грн.

Менше ніж 20 000 грн:

Кропивницький — 19 500 грн;

Чернігів — 19 100 грн;

Херсон — 18 500 грн;

Суми — 18 000 грн.

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Де зарплати зросли найбільше

Показники зростання зарплат в Україні істотно різняться залежно від регіону.

Найпомітніше підвищення середньої зарплати зафіксовано у Рівному — +26% порівняно з червнем 2024 року. Майже такі самі темпи мають Хмельницький та Ужгород — +25%.

До лідерів за приростом також належать:

Київ, Вінниця, Черкаси — по +23%;

Харків, Кропивницький — по +22%;

Львів, Чернівці, Запоріжжя — по +21%;

Дніпро, Луцьк, Суми — по +20%;

Тернопіль, Чернігів — по +19%;

Одеса — +18%;

Полтава — +17%.

Найповільніше середня зарплата зростала в Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську — лише +14%. А Херсон показав найнижчу динаміку — зростання становило всього 9%.

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