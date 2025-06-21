close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року

21.06.2025 13:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Протягом січня – травня поточного року українці сплатили 238,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 21,8 % або на майже 42,7 млрд грн. За перші п’ять місяців минулого року було перераховано 196,2 млрд грн

Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року

Фото: unsplash.com, flaticon.com

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Регіони – лідери за сплатою:

  • Київ – 56,2 млрд грн;
  • Дніпропетровська область – 23,7 млрд грн;
  • Львівська область – 16,2 млрд грн;
  • Київська область  – 14,1 млрд гривень.

Податок на доходи фізичних осіб становить левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка – 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру. Тому отримуючи офіційну зарплату, з якої відраховуються податки, ви дбаєте про розвиток свого регіону та соціальну підтримку його громадян.

Читайте також: Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев

«Нагадуємо громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету», — зазначається у повідомленні ДПСУ.

Документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.

Як подати декларацію – детальніше за посиланням.

Як отримати податкову знижку.

Раніше ми також писали, що Верховна Рада схвалила податкові пільги для військовослужбовців-ФОПів — анулювання боргів, автоматичне звільнення від сплати податків і можливість поновити реєстрацію єдиного податку.

Нагадаємо, що станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробили великі та середні підприємства у 2025 — Гетманцев

Як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев

Виплати при народженні дитини можуть зрости до 50 тисяч грн — Гетманцев

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося 19.06.2025

Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося
Яка галузь сплатила найбільше податків цього року 18.06.2025

Яка галузь сплатила найбільше податків цього року
Скільки ПДВ відшкодувала держава платникам податків 18.06.2025

Скільки ПДВ відшкодувала держава платникам податків
Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев 13.06.2025

Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев
Скільки грошей ПриватБанк перерахував до держбюджету у 2025 12.06.2025

Скільки грошей ПриватБанк перерахував до держбюджету у 2025
Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот 11.06.2025

Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  13:00

Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року

 Сьогодні  10:00

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: прогнози експертів

 20.06.2025  17:00

Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025

 20.06.2025  15:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 у SHIB три роки тому

 20.06.2025  13:07

Сенс Банк отримав нову наглядову раду: деталі

 20.06.2025  12:32

Кредитні шахраї в інтернеті: як не стати жертвою аферистів

 20.06.2025  11:40

В Україні створять реєстр банківських рахунків: що зміниться

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber