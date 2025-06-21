Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року

Протягом січня – травня поточного року українці сплатили 238,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 21,8 % або на майже 42,7 млрд грн. За перші п’ять місяців минулого року було перераховано 196,2 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Регіони – лідери за сплатою:

Київ – 56,2 млрд грн;

Дніпропетровська область – 23,7 млрд грн;

Львівська область – 16,2 млрд грн;

Київська область – 14,1 млрд гривень.

Податок на доходи фізичних осіб становить левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка – 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру. Тому отримуючи офіційну зарплату, з якої відраховуються податки, ви дбаєте про розвиток свого регіону та соціальну підтримку його громадян.

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«Нагадуємо громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету», — зазначається у повідомленні ДПСУ.

Документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.

Як подати декларацію – детальніше за посиланням.

Як отримати податкову знижку.

Раніше ми також писали, що Верховна Рада схвалила податкові пільги для військовослужбовців-ФОПів — анулювання боргів, автоматичне звільнення від сплати податків і можливість поновити реєстрацію єдиного податку.

Нагадаємо, що станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191.

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