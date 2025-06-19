Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося

Верховна Рада схвалила податкові пільги для військовослужбовців-ФОПів — анулювання боргів, автоматичне звільнення від сплати податків і можливість поновити реєстрацію єдиного податку

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Останнім часом до мене часто зверталися військовослужбовці-ФОПи — з болючими питаннями: податкові пільги, борги, відновлення реєстрації платника єдиного податку. Сьогодні ці проблеми частково вирішено: Верховна Рада підтримала мої поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті», — написав нардеп.

Що змінюється:

ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ. Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано.

Після демобілізації є:

150 днів на подання звітності без штрафів;

180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.

Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню. Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг). Якщо у податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав.

Читайте також: Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев

Ці ж правила — і в Законі про ЄСВ.

«Це рішення — про повагу до тих, хто захищає країну. І про справедливість, якої вони заслуговують», — наголосив нардеп.

Раніше ми також писали, що станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191.

Зростання становило:

на 70 535 ФОП у порівнянні з травнем 2024 року;

на 35 076 ФОП у порівнянні з найменшим показником у лютому 2025 року.

За словами Гетманцева, з початку повномасштабної війни кількість ФОПів збільшилася на 178 815.

Починаючи з березня 2025 р. кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 року також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробили великі та середні підприємства у 2025 — Гетманцев

Як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев

Виплати при народженні дитини можуть зрости до 50 тисяч грн — Гетманцев