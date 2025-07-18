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OpenAI тестує систему оплати покупок у ChatGPT

18.07.2025 14:00
Ольга Деркач

Компанія OpenAI планує запровадити функцію оформлення покупок безпосередньо в ChatGPT, щоб отримувати комісію з онлайн-продажів товарів, повідомляє Financial Times із посиланням на кількох поінформованих співрозмовників

OpenAI тестує систему оплати покупок у ChatGPT

OpenAI тестує систему оплати покупок у ChatGPT Фото: unsplash.com

Згідно з матеріалом, продавці, які оброблятимуть замовлення через цю систему, сплачуватимуть OpenAI певний відсоток комісії.

Цей крок дозволить компанії відкрити нове джерело прибутку, використовуючи високу відвідуваність ChatGPT, на додачу до чинної моделі підписок.

Функція оформлення покупок ще перебуває на стадії розробки, однак, як зазначає FT, OpenAI разом із партнерами, зокрема платформою електронної комерції Shopify, уже демонструють попередні версії системи брендам і обговорюють фінансові умови.

За даними видання, компанії оголосили про партнерство раніше цього року, невдовзі після запуску вдосконаленої функції покупок у ChatGPT, яка краще відображає товари та відгуки.

Цікаве по темі: OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ

Наразі OpenAI показує рекомендовані товари у ChatGPT через посилання, що ведуть користувачів на сайти онлайн-магазинів.

На початку цього року OpenAI повідомила, що її річний обсяг виручки в перерахунку на рік сягнув $10 млрд станом на червень — проти $5,5 млрд у грудні 2024-го. Водночас компанія зазнала збитків на рівні близько $5 млрд за минулий рік.

Нагадаємо, що OpenAI підтвердила, що працює над GPT-5 — новим поколінням штучного інтелекту (ШІ), яке об’єднає ключові досягнення різних моделей і, ймовірно, вийде вже цього літа. Наразі ChatGPT використовує кілька різних моделей для різних завдань. Вони всі досить потужні, але мають однакові назви, що створює плутанину.

Раніше ми писали, що OpenAI запустила модель ШІ o3-pro, яку компанія вважає своєю найпотужнішою на сьогоднішній день. o3-pro доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team, замінюючи модель o1-pro.

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Джерело: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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