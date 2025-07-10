Порушники вимог до РРО/ПРРО сплачуватимуть повні штрафи

З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО

Про це повідомила пресслужба ПДСУ.

Нагадаємо, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100% – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% – вартості при кожному наступному порушенні.

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«Закликаємо суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», — йдеться у повідомленні Державної податкової служби України.

Зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів.

Нагадаємо, що у червні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 234,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн.

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