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Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот

27.06.2025 16:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

За перші п’ять місяців 2025 року в Україну імпортували 131 автомобіль, що підпадає під податок на розкіш

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот Фото: freepik.com

Попри активність, показники значно нижчі за минулорічні. У січні–травні 2024 року українці завезли 448 таких авто — це у 3,4 раза більше, ніж у 2025-му. Водночас, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, імпорт luxury-авто виріс на 42%.

Найбільший сплеск відбувся у 2023 році: за аналогічний період тоді ввезли 584 «розкішних» авто — рекордний показник за останні роки.

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Найбільше автівок потрапило до Києва — 43% від загальної кількості нововвезених за 2025 рік. Ще по 13% поїхало до Київської області та по 9% до Одеської та Львівської областей.

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

47% від усіх авто заряджають електрикою, а ще 23% — електрикою або бензином. Бензинові авто преміум-класу обіймають лише третє місце: 19%.

63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч — це Porsche. Зокрема, популярні Porsche Taycan та Porsche Cayenne E-hybrid — 41% та 8% від усіх авто відповідно.

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На другій сходинці Mercedes-Benz — таких авто 21% від усієї кількості. Найбільшою прихильністю українців користуються Mercedes-Benz s 450 та Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% разом від усієї кількості.

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Цьогоріч найдорожчу автівку помітили в Києві — Rolls-Royce Cullinan Black Badge за ціною $700 тис. Також на вулицях можна зустріти Rolls-Royce Spectre, який коштує $600 тис.

Щороку в Україні оновлюється перелік автомобілів, які оподатковують транспортним податком. Наразі таких моделей 338, проте минулого року їх було більше — 468.

З січня по квітень власники коштовних авто заплатили 87,2 млн грн податку. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше, ніж за той самий період торік. Найбільше платників очікувано у Києві — 26,5 млн грн.

Цей податок сплачують власники автомобілів, які випущені не більше 5 років тому та коштують понад 3 млн грн. Відповідно, ставка податку на одну автівку преміум-сегменту складає 25 тис. грн.

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Джерело: Опендатабот

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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