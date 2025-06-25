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Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

25.06.2025 12:40
Микола Деркач
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Понад 28 тис. проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. З квітня штрафів побільшало на 11 тисяч. На Чернігівщині зафіксовано рекордну кількість — 8 проваджень за порушення правил військового обліку на одну людину. Наразі у 9 областях України ТЦК відкрили понад 1 тисячу проваджень

Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

Фото: pixabay.com, pngwing.com

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цьогоріч.

Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

Фото: Опендатабот

Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

Фото: Опендатабот

Новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82%.

Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

Фото: Опендатабот

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Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

Фото: Опендатабот

Нагадаємо, що перевірити наявність протермінованих штрафів ТЦК можна в Опендатаботі.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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