Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

Понад 28 тис. проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. З квітня штрафів побільшало на 11 тисяч. На Чернігівщині зафіксовано рекордну кількість — 8 проваджень за порушення правил військового обліку на одну людину. Наразі у 9 областях України ТЦК відкрили понад 1 тисячу проваджень

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цьогоріч.

Новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82%.

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Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Нагадаємо, що перевірити наявність протермінованих штрафів ТЦК можна в Опендатаботі.

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