Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот

Податковий борг підприємців сягнув понад 13 млрд грн — кількість боржників подвоїлася з початку повномасштабної війни

Станом на травень 2025 року понад 1,29 млн українських підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків. Такі дані на запит Опендатаботу надала Державна податкова служба.

За три роки кількість фізичних осіб-підприємців із податковим боргом зросла майже вдвічі — з 670 тисяч у лютому 2022 року до 1,29 млн на початок травня 2025-го. Найбільший приріст зафіксовано в березні 2022 року — 213 тисяч нових боржників, або третина від загального зростання.

Найбільше нових боргів утворилося у перший рік повномасштабної війни — кількість підприємців-боржників тоді збільшилася в 1,6 раза. Лише за березень 2022 року приріст сягнув 31%.

У 2023 році ситуація тимчасово стабілізувалася — зростання кількості боржників сповільнилося до 4% на рік. Проте вже у 2024-му тренд змінився: за рік число нових боржників знову суттєво зросло — на 16%.

Цікаве по темі: Кількість ФОПів в Україні почала стрімко падати — Опендатабот

На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами — +3,3%. Втім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

Майже на 6 млрд грн побільшав загальний податковий борг ФОПів від початку повномасштабної війни — майже удвічі.

30 млн грн з цих боргів припадають на ФОпів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими.

Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Варто зауважити, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.

Від початку повномасштабної війни перевірити податковий борг ФОПа неможливо, адже Податкова закрила ці дані, вважаючи їх критичними.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких регіонах України ФОПи найчастіше наймають працівників — Опендатабот

Скільки ФОПів відкрили українки за останні 5 років — дослідження YouControl

За що ФОПів штрафують найчастіше та на значні суми

Джерело: Опендатабот.