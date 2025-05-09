Кількість ФОПів в Україні почала стрімко падати — Опендатабот

81 928 ФОПів відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 ФОПів більше, ніж закрилось.

Чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 ФОПів обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля — 6 216 нових підприємців.

Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві — 11,6 тисячі або 14.2%. Наслідує Дніпропетровщина — 7,8 тисячі (9.6%) та Львівщина — 6,1 тисячі (7.6%).

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків склала лише 39%.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на запит Опендатаботу зауважив, що такий сплеск на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

«Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку. Водночас починаючи з березня 2025 р., кількість відкритих ФОП (20 029) більша за ті, що закрились (18 477). Так само й у квітні: 21 517 нових — більше, ніж закритих, на 3 899 підприємців», — зазначив Данило Гетманцев.

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На його думку, зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання ФОПів замість найманих працівників.

Фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман вважає, що ці зміни переважно вплинули на так званих «сплячих ФОПів» — тобто людей, які не вели активно підприємницьку діяльність, або робили це епізодично. Водночас для ФОПів, що працювали та мали обіги та прибуток, нічого істотно не змінилось.

«Безумовно, інколи закриваються й активні бізнеси через складнощі роботи у війну. Серед ключових проблем у роботі підприємці найчастіше зазначають падіння споживчого попиту, брак фахової робочої сили, відсутність доступу до дешевого фінансування й, звісно, небезпеку через війну. Для активного бізнесу військовий збір у 800 грн на місяць навряд чи стане суттєвою перешкодою», — коментує Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Ті ж, хто на воєнний час заморозили свою діяльність, та думали, що робити зі своєю справою, будуть закриватись і надалі — втім ситуація буде вирівнюватись у найближчі місяці. Експерт очікує, що за підсумками 2025 року в цілому кількість відкритих та закритих ФОПів буде приблизно рівною — на відміну від попередніх років, коли новостворених бізнесів було більше.

У перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів цьогоріч: 7 014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.

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