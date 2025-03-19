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Деякі ФОПи отримають компенсації від держави: подробиці

19.03.2025 20:00
Микола Деркач
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З 18 березня фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, зможуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць

Деякі ФОПи отримають компенсації від держави: подробиці

Деякі ФОПи отримають компенсації від держави: подробиці Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Ми розширили доступ до програми й тепер отримати компенсацію за обладнання свого робочого місця спеціальними меблями, пристроями, придбання допоміжного устаткування, наприклад, підйомника чи пандуса, зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або ФОПами, чи люди, які планують відкрити свій бізнес. Сподіваємось, що програма допоможе ще більшій кількості людей облаштувати інклюзивний робочий простір. За час роботи ця програма вже стала підтримкою для більш як півтори тисячі роботодавців», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, відтепер роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю, який повернувся на роботу. Раніше компенсації надавалися лише при новому працевлаштуванні. Якщо ветеран з пораненням повертався на своє робоче місце, роботодавцеві їх не виплачували, адже це не вважалося новим працевлаштуванням.

За умовами програми сума компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю становить:

  • до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;
  • до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця можна онлайн на порталі Дія або офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Щоб подати заяву онлайн роботодавцю, фізичній особі-підприємцю (ФОП) та самозайнятій особі необхідно:

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  • авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП;
  • заповнити заяву: вказати дані про людину з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
  • прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та документ, який підтверджує інвалідність співробітника/ФОП/самозайнятої особи;
  • вказати IBAN свого рахунку;
  • підписати заяву КЕПом.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок заявника.

Нагадаємо, програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю Уряд запровадив в серпні 2023 року.

З початку 2025 року роботодавці отримали за програмою 34 млн грн компенсації за облаштування 448 робочих місць для людей з інвалідністю. У 2024 році програмою скористались понад 1500 підприємців, які облаштували майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала бізнесу витрати на 129 млн грн.

Програма надання компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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