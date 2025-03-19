У яких регіонах України ФОПи найчастіше наймають працівників — Опендатабот

У 2024 році в Україні 259 976 фізичних осіб — підприємців (ФОП), які сплачують єдиний податок, офіційно мали найманих працівників. Такі дані наводить Державна податкова служба

Загалом кількість робочих місць, створених підприємцями, за рік дещо зросла. Найбільше таких ФОПів зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві, а найдинамічніше зростання зафіксовано у Хмельницькій та Рівненській областях.

За рік кількість ФОПів із найманими працівниками зросла на 9%, досягнувши 259 тисяч. Водночас загальна чисельність працевлаштованих у них становить 673 тисячі осіб, що на 13% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Варто зазначити, що динаміка кількості найманих працівників не завжди співвідноситься з числом активних підприємців або з безпековою ситуацією в регіонах. Наприклад, у період пандемії COVID-19 (2020-2021 рр.) кількість таких працівників скоротилася на 11%, хоча загальна кількість ФОПів змінилася лише незначно (-822).

Лідером за числом ФОПів, що наймають працівників, є Дніпропетровщина — тут працюють 24 тисячі таких підприємців, що становить 9% від загальної кількості. Друге та третє місце займають Київ та Львівська область, де їх налічується по 23 тисячі.

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Якщо порівнювати з довоєнним періодом, найбільше зростання кількості ФОПів, які створюють робочі місця, спостерігається на Рівненщині та Хмельниччині (+26%). У Чернівецькій області цей показник зріс на 25%, а у Волинській та Житомирській — на 24%. Водночас на Миколаївщині кількість таких підприємців зменшилася на 9%, а на Одещині — на 4%. Очікуване скорочення також фіксується у прифронтових і частково окупованих регіонах.

З 2025 року ФОПи знову зобов’язані щомісяця звітувати перед Податковою про нараховані доходи працівників, утримані податки та єдиний внесок. Раніше такі звіти подавалися щоквартально.

Водночас 17 березня 2025 року на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроєкт №13108, який пропонує повернути щоквартальну подачу звітності, але з деталізацією за місяцями. Ініціатори наголошують, що чинні правила створюють надмірне адміністративне навантаження на бізнес.

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Джерело: Опендатабот.