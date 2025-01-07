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У яких областях закрилося найбільше ФОПів у 2024 — YouControl

07.01.2025 17:00
Микола Деркач
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За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Приріст закритих ФОПів становив понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Найбільше закривали у секторі роздрібної торгівлі та ІТ

У яких областях закрилося найбільше ФОПів у 2024 — YouControl

У яких областях закрилося найбільше ФОПів у 2024 — YouControl Фото: freepik.com

Про це свідчать дані YouControl.Market.

У матеріалі йдеться, що торік українці закрили майже 210 тисяч ФОПів. Приріст закриття відносно 2023 року склав понад 32%. Окремо варто зазначити, що на тлі зростання припинення діяльності ФОПів, реєстрація нових знизилася на 5% відносно до 2023 року.

«Найбільшу кількість ФОПів українці закрили у жовтні: понад 23,7 тис. Кількість закриттів у грудні склала понад 22 тис. Однак, через злам роботи реєстрів, ми маємо дані лише станом на 18.12.2024 включно. І варто відзначити, що спад бізнес активності під кінець року є традиційним. Приріст закриттів у 2024 році розпочався з першого ж місяця року, так лише у лютому 2024 (14,5 тис. закритих ФОПів) приріст закриттів відносно 2023 (3,1 тис.) склав майже 270%», — пояснюють аналітики YouControl.

У яких областях закрилося найбільше ФОПів у 2024 — YouControl

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Зазначається, що пік закриттів припав на осінні місяці. Найбільше ФОПів минулоріч закрили 30 вересня — 2,9 тис. (1,4% від усіх закритих за рік). 29 листопада закрилося понад 2,3 тис. (1,1%). Ще майже 2,3 тис. (1,1%) закрили 18 грудня.

При цьому найбільше відкриттів припало на: 1 жовтня — відкрили 1,8 тис. (0,6%), 29 квітня — 1,7 тис. (0,6%) та ще 1,7 тис. (0,6%) 28 серпня 2024 року.

У яких областях закривали найбільше ФОПів

Як зазвичай найбільша бізнес-активність фізичних осіб підприємців спостерігається у Києві: понад 27 тисяч ФОП закрилося у столиці та майже 40 тис. зареєструвалося.

«Найбільший приріст закриттів у 2024 році відносно до 2023 року спостерігається у Полтавській області — 57,2% (8,1 тис. у 2024 проти 5,1 тис. у 2023). Майже на 55% приросло закриття ФОПів у Кіровоградській області до 4,5 тис. у 2024 році. Також у трійку за зростанням приросту закриттів потрапила і Вінницька область — приріст склав майже 45% до 8,4 тис. у 2024 році», — пишуть аналітики.

У яких областях закрилося найбільше ФОПів у 2024 — YouControl

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Найбільше нових ФОПів відкривають жінки

У матеріалі YouControl зазначається, що у 2024 році 6 із 10 ФОПів відкрили жінки: понад 61% (173,7 тис.); а 39% (111,2 тис.) — зареєстрували чоловіки. Цей показник зріс у порівнянні із 2023 роком, тоді кількість відкритих ФОПів жінками становила майже 58%.

Разом із тим, минулого року чоловіки закривали більше ФОПів — майже 51% (106,2 тис.) закритих належить чоловікам, ще 49% (103,6 тис.) — жінкам.

У секторі ІТ продовжує зростати закриття ФОПів, на тлі скорочення відкриттів

Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 тис., ІТ — майже 39 тис. та інші послуги — понад 26 тис.

«У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38,7 тис.) склав понад 29% відносно 2023 року (29,9 тис.). А якщо порівнювати із 2021 роком (14,3 тис.), то приріст закриттів складе майже 161%. Також значно скоротилася і кількість реєстрацій ФОПів у ІТ: 67,3 тис. — у 2021 році, 39,2 тис. — 2023 році, 36,8 тис. — у 2024 році», — кажуть аналітики.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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