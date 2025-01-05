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Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025

05.01.2025 11:00
Микола Деркач
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Законом України від 4 грудня 2024 № 4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» передбачено, що платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з 1 січня 2025 сплачують військовий збір

Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025

Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025 Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це інформує Державна податкова служба.

Для його сплати відкрито бюджетні рахунки:

  • юридичним особам (ІІІ група) — за кодом класифікації доходів бюджету 11011800 «Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)»;
  • фізичним особам — підприємцям (платникам єдиного податку) — за кодом класифікації доходів бюджету 11011700 «Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами — підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування».

Реквізити зазначених рахунків розміщено на головній сторінці вебпорталу ДПС за посиланням: tax.gov.ua.

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Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року набуває чинності оновлена форма декларації для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це рішення прийнято з метою приведення документа у відповідність до нового національного класифікатора будівель і споруд (НК 018:2023).

«Нова форма Декларації набирає чинності з 01.01.2025, до цього для визначення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники мають застосовувати форму Декларації, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року №408, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за №479/26924 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року № 371) (зі змінами)», — йдеться у матеріалі Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Також раніше ми писали, що голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев спрогнозував, що наступне післявоєнне скликання парламенту ухвалить прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО).

Він зазначив, що частина шкали буде вищою за 18%, а частина — нижчою. На його думку, це абсолютно правильне рішення, до якого Україна вже готова.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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