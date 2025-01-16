За що ФОПів штрафують найчастіше та на значні суми

Податкова служба України не залишає без уваги порушення, допущені фізичними особами-підприємцями (ФОП) у процесі ведення господарської діяльності. Однією із поширених причин штрафів є невчасне подання звітності. Недотримання законодавчих вимог може обернутися суттєвими фінансовими санкціями

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

Розгляньмо основні порушення, за які ФОПам доводиться платити значні суми штрафів.

Несплата податків

Ухилення від податкових зобов’язань загрожує підприємцям серйозними наслідками. Окрім штрафів, заборгованість може спричинити нарахування пені, а в окремих випадках — навіть кримінальну відповідальність.

Відповідно до Податкового кодексу України, несвоєчасне поповнення державного бюджету передбачає такі штрафи:

10% від суми заборгованості — за протермінування до 30 календарних днів;

— за протермінування до 30 календарних днів; 20% від суми заборгованості — за протермінування понад 30 календарних днів.

Якщо виявлено ознаки умисного ухилення від сплати податків, штраф зростає:

25% від суми боргу за перше порушення;

за перше порушення; 50% від суми боргу за повторне порушення протягом трьох років.

Окрім штрафу, підприємцям нараховують пеню, яку розраховують за формулою:

борг × облікова ставка НБУ ÷ 365 днів × кількість днів прострочки

У випадку значного податкового боргу можливе кримінальне покарання:

понад 1 080 000 грн — позбавлення волі на строк до трьох років;

— позбавлення волі на строк до трьох років; понад 3 240 000 грн — позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Штрафи за неоформлених працівників

Нерідко підприємці отримують штрафи за недотримання вимог Кодексу законів про працю (КЗпП). Зокрема, це стосується ситуацій, коли наймані працівники працюють без належного оформлення трудових відносин — без укладення трудового договору чи контракту. Такі дії вважаються ухиленням від сплати податків і виплатою зарплат у «конвертах».

Згідно з КЗпП, штраф за одного неоформленого працівника у 2025 році становитиме 10 мінімальних зарплат — тобто 80 000 грн. У разі повторного порушення протягом двох років санкція зросте до 240 000 грн. Для підприємця з кількома співробітниками сума штрафу може досягти астрономічних розмірів.

Ведення діяльності без реєстрації

Ще одне серйозне порушення — здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Наприклад, це стосується продажу товарів онлайн чи надання послуг без відкриття ФОП.

Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, штраф за таке порушення становить:

від 17 000 до 34 000 грн — із конфіскацією виготовленої продукції;

— із конфіскацією виготовленої продукції; у разі повторного порушення — від 34 000 до 85 000 грн (2 000–5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Підсумок

ФОПам слід уважно стежити за дотриманням податкового та трудового законодавства, аби уникнути великих штрафів та інших неприємних наслідків. Регулярне ведення звітності, своєчасна сплата податків та належне оформлення трудових відносин — запорука стабільної роботи та збереження репутації підприємця.

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