Правила подання звітності та сплати податків для мобілізованих ФОП можуть змінитися

Сьогодні на захист країни стало чимало фізичних осіб – підприємців. Тим, хто на війні, звичайно, не до податкових питань. Мобілізовані ФОП, які не подали заяву до податкової, продовжують щомісяця отримувати податкові нарахування. І нерідко стають боржниками

«Термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків має бути збільшений. Це моя принципова позиція. Сподіваюсь, її підтримають усі, від кого залежить ухвалення рішення», — написав у Telegram голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його словами, діюче законодавство передбачає, що мобілізовані ФОП звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору на весь період служби. Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов. На це відводиться лише 10 днів. Але всі чудово розуміють, що вкластися у такі строки вкрай важко.

ДПС пропонує збільшити цей термін до 180 днів. Цього часу має бути достатньо, щоб наші захисники після демобілізації — особливо якщо потрібне лікування — змогли без зайвого стресу та поспіху зібрати та подати всі необхідні документи.

«Пропонуємо також чітко передбачити: авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому ФОП починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію про мобілізацію, до місяця демобілізації, — зазначає Руслан Кравченко. — Податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані».

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Якщо мобілізований ФОП не встиг виконати податкові обов’язки у визначені терміни чи не подав заяву – він може бути звільнений від відповідальності, якщо зробить це протягом 180 днів після скасування воєнного стану.

Разом з тим, податкові зобов’язання за період служби нараховуються в повному обсязі, якщо самозайнята особа не подала заяву та не скористалася правом на звільнення.

«Такі пропозиції суттєво покращать умови для мобілізованих ФОП. Вже опрацьовуємо їх разом із Мінфіном. Поки не врегульовано питання на законодавчому рівні ДПС вже запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Створили в регіонах робочі групи, які надаватимуть консультації», — пояснює голова Державної податкової служби України.

Регіони отримали переліки ФОП, яким нараховуються податки, але ймовірно вони не можуть виконувати свої податкові обов’язки. По кожному такому кейсу ДПСУ працює окремо.

Також проводиться інвентаризація листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їхньої мобілізації.

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