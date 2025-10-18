close-btn
У Дії з’явилася нова облігація

18.10.2025 13:00
Микола Деркач

Купуючи облігації — ви підтримуєте Сили оборони. Кожен такий крок — це внесок у зброю, техніку, ліки та зарплату військових. До того ж це вигідна інвестиція з гарантованим доходом. Сьогодні ж у Дії з’явилася нова облігація — Лисичанськ

У Дії з’явилася нова облігація

Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила пресслужба Дії.

Як це працює?

Облігація — це як донат, тільки з поверненням. Купуєте одну облігацію Лисичанськ за 1 067 грн під 16,9% річних і через рік отримуєте вже 1 245 грн. Дата виплати — 18.11.2026. Більше придбаних облігацій — більший дохід.

Як придбати?

  • Відкрийте застосунок Дія Натисніть Військові облігації на головному екрані.
  • Виберіть облігацію, партнера та бажану кількість.
  • Підтвердьте й оплатіть.
  • Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в Дії

Читайте також: Ціни на які продукти зростають найшвидше — Гетманцев

Інвестуйте з Дією — просто та безпечно.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Раніше ми писали про 5 міфів щодо заощаджень, у які досі вірять українці. Зокрема, один із міфів, — заощаджувати можна лише тоді, коли багато заробляєш.

Насправді головне — не розмір доходу, а регулярність. Це підтверджують дослідження поведінкових фінансів: маленькі, але постійні кроки легше перетворити на звичку. Навіть 5% від місячного доходу допоможуть поступово створити подушку фінансової безпеки.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, що встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ. Це так званий «податок на OLX».

