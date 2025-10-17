У яких банках найвищі відсотки за депозитами

Попри те що за останні два тижні лише один невеликий банк підвищив ставки за вкладами у гривні, реальна дохідність депозитів у нацвалюті збільшилася. Головна причина — сповільнення інфляції, яка менше «з’їдає» прибуток вкладників

Зазначається, що станом на 14 жовтня Український індекс ставок за депозитами фізосіб у гривні дещо підріс і становить:

на 3 місяці — 13,27% річних (+0,1 в.п.);

на 6 місяців — 13,83% річних (+0,1 в.п.);

на 9 місяців — 13,86% річних (+0,3 в.п.);

на 12 місяців — 13,68% річних (+0,12 в.п.).

Темпи інфляції продовжують знижуватися: у вересні вона сповільнилася до 11,9% проти 13,2% у серпні. Це означає, що навіть за незмінних ставок вкладники фактично отримують більший реальний прибуток.

Де зараз найвищі ставки

Найвищі ставки за річними депозитами наразі пропонує Асвіо банк — 16,9% річних. З урахуванням 23% податку на дохід (18% ПДФО та 5% військовий збір) чиста ставка становить 13,03%, що перевищує поточний рівень інфляції.

Серед інших невеликих банків конкурентні умови пропонують Український капітал (16,5%) та Бізбанк (16,45%).

За депозитами на 9 місяців найвищі ставки пропонують Асвіо банк (16,85%), Кредитвест Банк та Альтбанк (по 16,5%).

На піврічних вкладах лідирують Кредитвест Банк і Альтбанк (по 17%), а також Кристалбанк (16,9%).

Серед коротких вкладів на 3 місяці найвищі відсотки встановили Кристалбанк і Юнекс банк (по 17%), а також Асвіо банк і Кредитвест Банк (16,75%).

Як банки змінювали ставки останніми тижнями

Полтава-Банк став єдиним, хто підвищив ставки у гривні: за річними вкладами — на 1,5 в.п. до 16% річних, за 9-місячними — на 0,5 в.п. до 14,5%.

Кристалбанк, навпаки, знизив дохідність усіх депозитів у доларах: на 12 і 6 місяців — до 2% і 1,8% річних відповідно (мінус 0,5 в.п.), на 3 місяці — до 1,6% (мінус 0,2 в.п.).

Піреус також урізав ставки за доларовими вкладами на 0,25 в.п. Тепер банк пропонує 1% річних за депозитами на 12 місяців, 0,85% — на 6 місяців і 0,75% — на 3 місяці.

